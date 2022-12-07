Врач рассказала о пользе напитков из имбиря

Американский врач-диетолог и доктор медицинских наук Кэндис О'Нил рассказала, что различные варианты имбирных напитков обладают оздоровительным эффектом. Об этом пишет ЗОЖ.news. Помимо общеизвестных укрепления иммунитета и улучшения метаболизма имбирь устраняет воспаление, нормализует показатели сахара и холестерина в крови. «Свежий имбирь может быть острым при употреблении. Обычно в него добавляют другие напитки, чтобы сделать его более вкусным и предотвратить желудочный рефлюкс», — говорит врач. В качестве добавок для напитка с имбирем могут быть использованы куркума и эхинацея.

Имбирь богат витамином С, магнием и калием. Он может быть использован при нарушениях пищеварения. «В имбире есть определенные ферменты, которые помогут при вздутии живота и тошноте, избавят от запора. Если вы страдаете синдромом раздраженного кишечника, имбирь поможет уменьшить некоторые из симптомов», — пояснила Кэндис О'Нил.

Также благодаря веществу гингеролу имбирь снижает болевой синдром, оказывает противовоспалительное и антибиотическое действие. «Важно отметить, что, если принимаете имбирь, вы не заметите немедленного облегчения боли, как если бы принимали ибупрофен или ацетаминофен, но он поможет притупить боль в долгосрочной перспективе и уменьшить хронические признаки воспаления», — рассказала врач.

Чтобы избежать изжоги, имбирный сок необходимо разбавлять и пить порциями 15-30 мл. В больших дозах имбирь может оказывать разжижающее действие на кровь, это необходимо учитывать при приеме соответствующих лекарств.