Врач рассказала о причинах, снижающих фертильность у мужчин

Акушер-гинеколог назвала несколько причин, способствующих снижению фертильности у мужчин.

Акушер-гинеколог «СМ-клиник» Виктория Фисюк предупредила мужчин, мечтающих о потомстве, что образ жизни, привычки, масса тела и даже одежда могут стать препятствием на пути к зачатию. «Партнеры с низкой массой тела и с ожирением находятся в группе риска по заниженной фертильности, — говорит специалист. Очень часто предварительная рекомендация снизить вес, войти в параметр индекса массы тела ИМТ с 17-27 дают положительный эффект».

Вредные привычки, такие, как алкоголь и курение также снижают фертильность. Первое порой чревато импотенцией. Также следует помнить, что снизить качество спермы минимум в два раза способны тесные брюки.