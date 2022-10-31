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Сегодня, 12:50

Врач рассказала о причинах, снижающих фертильность у мужчин

Ольга Стрельникова
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Акушер-гинеколог назвала несколько причин, способствующих снижению фертильности у мужчин.

Акушер-гинеколог «СМ-клиник» Виктория Фисюк предупредила мужчин, мечтающих о потомстве, что образ жизни, привычки, масса тела и даже одежда могут стать препятствием на пути к зачатию. «Партнеры с низкой массой тела и с ожирением находятся в группе риска по заниженной фертильности, — говорит специалист. Очень часто предварительная рекомендация снизить вес, войти в параметр индекса массы тела ИМТ с 17-27 дают положительный эффект».

Вредные привычки, такие, как алкоголь и курение также снижают фертильность. Первое порой чревато импотенцией. Также следует помнить, что снизить качество спермы минимум в два раза способны тесные брюки.

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