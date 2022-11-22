Врач рассказала о простом способе лечения больного горла

Врач-оториноларинголог Светлана Комарова в интервью «Мосленте» рассказала, что вылечить больное горло помогут полоскания. «Основа лечения больного горла — это полоскание антисептиками, так как все бактерии находятся на поверхности слизистой. Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания», — объяснила врач. Чтобы закрепить результат, специалист порекомендовала использовать системные противовирусные препараты, антисептические спреи или таблетки, избавляющие от боли в горле.

Если вирусное заболевание прогрессирует, его дополняет бактериальная инфекция, голос садится, а боль при глотании усиливается, по словам Светланы Комаровой, необходимо применить таблетки для рассасывания с антибактериальным эффектом.