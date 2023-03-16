Врач рассказала о пяти последствиях аборта для репродуктивного здоровья женщины

Врач Александра Вислогузова заявила, что аборт может привести к нарушению менструального цикла.

«Прерывание беременности — стресс для организма. После выкидыша или любого вида аборта организму понадобится время, чтобы восстановить цикл. Для стабилизации цикла врач может порекомендовать прием комбинированных оральных контрацептивов. Аборт может вызвать воспалительные процессы. Как правило, трудности возникают из-за систематических хирургических вмешательств, затрагивающих шейку матки. Из-за этого шейка может потерять тонус, что может привести к самопроизвольному прерыванию желанных беременностей, хроническому невынашиванию и преждевременным родам», — приводит слова Вислогузовой Life.ru.