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9 января, 23:25

Врач рассказала о соке, который укрепит иммунитет

Ольга Стрельникова
Гранатовый сок.
Фото stockking/freepik.com
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По словам эксперта, у него много и других полезных свойств.

Кандидат медицинских наук врач превентивной интегративной медицины диетолог Римма Мойсенко в эфире радио Sputnik рассказала, что самый полезный сок — гранатовый. Он не только улучшает работу кишечника, который вырабатывает до 80% клеток, обеспечивающих иммунный ответ, но и помогает справиться с усталостью и анемией. «В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии. Кроме того, в гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве», — пояснила диетолог.

По словам Риммы Мойсенко, уникальные свойства граната обусловлены обилием антиоксидантов и антоцианов, витамина С, терпенов, меди и железа. Максимум пользы можно получить, приготовив напиток самостоятельно. Для этого концентрированный свежевыжатый сок нужно разбавить водой. Полезные свойства сохраняются в напитке в течение получаса, за это время его необходимо выпить.

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