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Сегодня, 16:00

Врач рассказала о трех важных продуктах для поддержания здоровья суставов

Виктория Кравченко
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Диетолог Людмила Микитюк рассказала о продуктах, которые необходимо включить в рацион для поддержания хорошего состояния суставов.

«Лидируют тут самые жирные сорта рыб, которые содержат большое количество омега-3, — сардина, лосось, форель, осетр, макрель. Доказано, что жирные кислоты уменьшают выраженность болевого синдрома и утреннюю скованность у больных с ревматоидным артритом. Ученые рекомендуют включать рыбу в курс обязательной немедикаментозной терапии данного заболевания», — поделилась диетолог с Life.ru.

Она также подчеркнула, что в меню должны быть чеснок, который обладает выраженными хондропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также грецкие орехи.

Источник: https://life.ru/p/1549834
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