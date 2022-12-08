Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:51

Врач рассказала о вреде коктейля из Pepsi и молока

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Татьяна Терехова рассказала, безопасен ли коктейль из Pepsi и молока.

«Такой напиток противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и может также вызывать диспепсические расстройства у здоровых людей», — приводит слова врача Life.ru.

Что касается молока, то оно, безусловно, полезно, однако не все люди способны его усваивать. По словам врача, это может быть связано с недостаточностью на генетическом уровне фермента, переваривающего молочный сахар, или с его исчезновением по мере взросления.

При этом употребление обоих напитков в одном коктейле может негативно сказаться на здоровье.

«У здорового человека может появиться ряд диспепсических расстройств. У пациента с хроническими заболеваниями ЖКТ может обостриться основное заболевание. Поэтому, наверное, надо сто раз подумать, стоит ли такой коктейль употреблять», — заключила Терехова.

Источник: https://life.ru/p/1544194
Здоровье
Питание
2
0
Читайте также
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут
Байден сообщил о вылете американки Грайнер в США
American Thinker заявил о союзе администрации Байдена с «настоящими нацистами» ВСУ
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ученые назвали список заболеваний, вызываемых курением