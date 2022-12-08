Врач рассказала о вреде коктейля из Pepsi и молока

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Татьяна Терехова рассказала, безопасен ли коктейль из Pepsi и молока.

«Такой напиток противопоказан людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и может также вызывать диспепсические расстройства у здоровых людей», — приводит слова врача Life.ru.

Что касается молока, то оно, безусловно, полезно, однако не все люди способны его усваивать. По словам врача, это может быть связано с недостаточностью на генетическом уровне фермента, переваривающего молочный сахар, или с его исчезновением по мере взросления.

При этом употребление обоих напитков в одном коктейле может негативно сказаться на здоровье.

«У здорового человека может появиться ряд диспепсических расстройств. У пациента с хроническими заболеваниями ЖКТ может обостриться основное заболевание. Поэтому, наверное, надо сто раз подумать, стоит ли такой коктейль употреблять», — заключила Терехова.