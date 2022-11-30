Врач рассказала о заболеваниях, сопровождающихся ранней сединой

Кардиолог Марина Флегонтова рассказала о причинах появления седины у людей в 25-30 лет. Данный процесс происходит из-за процесса понижения уровня пигмента меланина в волосяных фолликулах.

«Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы», — объяснила специалист Лайфу.

Также может влиять нехватка сна, тревога, стрессы, излучение от компьютеров и гаджетов, плохая экология, неправильное питание и вредные привычки.