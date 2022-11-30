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Сегодня, 17:56

Врач рассказала о заболеваниях, сопровождающихся ранней сединой

Виктория Кравченко
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Кардиолог Марина Флегонтова рассказала о причинах появления седины у людей в 25-30 лет. Данный процесс происходит из-за процесса понижения уровня пигмента меланина в волосяных фолликулах.

«Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы», — объяснила специалист Лайфу.

Также может влиять нехватка сна, тревога, стрессы, излучение от компьютеров и гаджетов, плохая экология, неправильное питание и вредные привычки.

Врач подчеркнула, что оксидативный стресс может спровоцировать хронические заболевания, атеросклероз, гипертоническую болезнь и в перспективе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и дегенеративных процессов в головном мозге.

Источник: https://life.ru/p/1542409
Здоровье
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