Врач рассказала о заболеваниях, сопровождающихся ранней сединой

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Кардиолог Марина Флегонтова рассказала о причинах появления седины у людей в 25-30 лет. Данный процесс происходит из-за процесса понижения уровня пигмента меланина в волосяных фолликулах.
«Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы», — объяснила специалист Лайфу.
Также может влиять нехватка сна, тревога, стрессы, излучение от компьютеров и гаджетов, плохая экология, неправильное питание и вредные привычки.
Врач подчеркнула, что оксидативный стресс может спровоцировать хронические заболевания, атеросклероз, гипертоническую болезнь и в перспективе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и дегенеративных процессов в головном мозге.