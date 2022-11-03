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Сегодня, 11:05

Врач рассказала об опасности храпа

Ольга Стрельникова
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Завотделением отоларингологии «Открытой клиники» Софья Мельник в интервью MK.RU рассказала, что храп не только может быть безобидным явлением, но и сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Иногда храп способен спровоцировать даже временную остановку дыхания.

«Остановка дыхания — довольно опасное состояние. Как минимум в течение дня после такого неполноценного сна у человека будет снижена концентрация внимания. Но это еще и жизнеугрожающее состояние, связанное с нарушением сердечной деятельности», — подчеркнула специалист.

Выяснить причины храпа возможно только с помощью полисомнографии. Этот тест способен определить полный спектр расстройств сна: наличие бессонницы, синдромов беспокойных ног, апноэ и многое другое.

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