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Сегодня, 16:00

Врач рассказала, опасна ли одышка при беге

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Врач ЛФК Светлана Тимошенко в интервью «Клопс» рассказала, что частое дыхание — это приспособительная реакция организма.

«Многие называют то, что возникает при беге, одышкой, но это просто частое дыхание. Одышка — понятие скорее медицинское, которое возникает при бронхиальной астме, при дыхательной недостаточности, у больного ковидом. Это очень опасное заболевание, когда одышка в покое. А при нагрузке она должна быть», — констатировала эксперт.

По словам Светланы Тимошенко, частое дыхание при физической активности говорит о ее интенсивности.

«Когда идешь в среднем темпе, чувствуешь, что повысился пульс, и думаешь: «Достаточно ли? Интенсивно или это для меня слабо?» Интенсивно — это когда ты уже не можешь разговаривать. Когда ты можешь идти и поддерживать диалог — это слабая интенсивность», — пояснила врач.

Эксперт рекомендует новичкам приспособить одышку к темпу бега. Для этого начинайте ходить в спокойном темпе. Как адаптируетесь — учитесь дышать правильно. Бежите медленно, не останавливаясь резко, затем «гасите нагрузку», постепенно переходя на быструю ходьбу. Это поможет организму восстановить дыхание.

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