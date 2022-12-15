Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

15 декабря, 12:30

Врач рассказала, почему может знобить

Ольга Стрельникова
Фото pressfoto, Freepik
Telegram Дзен

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в интервью «Мосленте» рассказала, что причиной состояния, когда «морозит» и знобит, то есть сбоя в теплорегуляции, могут быть нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников. «Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, железам и нервной системе. Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции: щитовидную железу и надпочечники», — пояснила врач.

Также, по словам Ирины Юзуп, чрезмерная чувствительность к холоду может сигнализировать о дефиците железа, витаминов В9 и В12. Озноб возможен при сахарном диабете, инсулинорезистентности, заболеваниях периферических сосудов и анорексии, как объяснила врач.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стоматолог объяснил, как сделать дыхание свежим

Нутрициолог рассказала, стоит ли есть, если нет аппетита