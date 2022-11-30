Врач рассказала, почему следует менять рацион с возрастом

Врач-терапевт Мария Черняева в прямом эфире радио Sputnik рассказала, что с годами вредная пища, алкоголь и пр. приводят к более тяжелым последствиям для организма. «Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин», — пояснила специалист.

Мария Черняева рассказала, что из-за замедления всех процессов, необходимо уменьшить количество жирных и сладких блюд. «Мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли», — объяснила врач.

По словам специалиста, изменив рацион и образ жизни, можно избавить себя от массы негативных последствий, одно из которых ожирение.