Врач рассказала, почему у многих россиянок низкий уровень магния

Гинеколог Анастасия Соколовская рассказала, какие признаки свидетельствуют о нехватке магния в организме.

Недостаток магния проявляется перепадами настроения, постоянной хронической усталостью и судорогами по ночам. У женщин дефицит магния встречается на 30 процентов чаще, чем у мужчин.

По словам врача, причинами для формирования дефицита магния могут стать чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, хронический стресс, злоупотребление спиртных напитков и эндокринные расстройств.

Магний важен для нормальной жизнедеятельности человека, так как он принимает участие в обеспечении бесперебойной работы сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и пищеварительной систем.