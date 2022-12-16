Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

16 декабря, 19:45

Врач рассказала, поможет ли зимнее солнце наладить выработку витамина D

Ольга Стрельникова
Фото kroshka__nastya, freepik.com
Telegram Дзен

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, что зимние месяцы бьют антирекорды по количеству солнечных дней, их недостаток чреват дефицитом витамина D, ухудшением самочувствия и настроения. «У многих при недостатке солнечного света снижается выработка серотонина — гормона радости», — пояснила специалист.

Даже яркое зимнее солнце не сможет компенсировать нехватку витамина D. «Солнце сейчас неактивное. Если мы посмотрим на УФ-индекс (индекс ультрафиолета) осенью и зимой, то он крайне редко бывает выше нуля или, если солнце светит очень ярко, единички. При данных показателях витамин D в коже не вырабатывается, и для компенсации этого вещества солнце нам не поможет», — объяснила Елена Черненко и дала рекомендацию получать витамин D из других источников.

Восполнить недостаток солнца зимой можно только аптечными препаратами по рекомендации врача — масляной либо водной формами витамина D, заключила врач.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
1
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут коррективы
Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач дал советы по первой помощи при травмах на катке или лыжной прогулке

Нутрициолог объяснила, как подготовиться к новогоднему застолью