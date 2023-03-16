Врач рассказала, сколько вина можно выпить без ущерба здоровью

Врач Елена Тихомирова заявила, что безопасная доза вина для женщин — два бокала в неделю, для мужчин — три.

«Если человек уже испытывает тягу к спиртному или же в его роду были алкоголики, то ему следует ограничить употребление крепких напитков. Всё дело в том, что любое спиртное повышает уровень серотонина в крови, а отказ от него приводит к снижению этого гормона. В результате и возникает алкогольная зависимость. В небольшом количестве алкоголь действительно помогает справиться со стрессом. Но могу сказать как врач, что уровень стресса у людей, которые совсем не употребляют алкоголь, такой же очень высокий, как и у алкоголиков, которые уже живут в стрессе. Поэтому здесь самое главное — умеренность», — приводит слова Тихомировой Life.ru.