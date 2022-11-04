Врач рассказала, в каких случаях бессонные ночи являются нормой

Врач общей практики Екатерина Серебренникова назвала время, которое необходимо человеку на сон.

Медик отметила, что новорожденный спит 16 часов в сутки, но со временем количество ночного сна сокращается. Например, ребенок от года восполняет его дневным тихим часом. У детей идет формирование нервной системы и деление клеток головного мозга, это требует много сил.

«Взрослым тоже необходим отдых: хотя бы 20 минут тишины днем и 7-8 часов сна ночью (и ложиться не позже 12, а лучше, конечно, раньше). Во время сна у взрослых происходят не менее важные процессы.

Бессонные ночи — это нормально, если это не две-три ночи подряд или больше. Если вы не спите несколько ночей подряд, то это повод для обращения к врачу. Бессонницу как диагноз ставят, если у пациента есть жалобы на плохое засыпание или трудности с засыпанием и качеством сна и это происходит не реже чем три раза в неделю в течение месяца», — заявила Серебренникова Life.ru.

В случае же, если проблема со сном не системная, а вызвана стрессом или переутомлением, могут помочь медитация, дыхательные практики, строгое соблюдение режима.