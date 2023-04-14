Врач разрушил главный миф о женском алкоголизме

Врач Станислав Грувман заявил, что частые истерики и безразличие к мужу говорят о женском алкоголизме.

«Бить тревогу нужно, если женщина стала проявлять повышенный интерес к алкоголю, искать повод для застолья или хотеть пить в одиночестве. Для такой дамы спиртное — способ снять любой стресс. На попытки окружающих отговорить от выпивки женщина проявляет агрессию и злость, у нее наблюдается бесконтрольное употребление. Показатель и то, что дама стала проявлять безразличие к мужу и детям, потеряла интерес к нормальным жизненным ценностям. У нее также наблюдаются мешки под глазами, дряблая кожа, морщины, мелкое дрожание рук и вообще женщина с хроническим алкоголизмом перестает следить за собой. Однако вылечить заболевание можно. Не будем скрывать, что шансов на выздоровление у таких пациенток меньше. Это связано с тем, что данная форма зависимости сложнее поддается терапии. Однако при правильном подходе и ответственном соблюдении всех назначений лечащего врача каждая девушка имеет возможность избавиться от пагубной привычки, разрушающей здоровье и жизнь», — приводит слова Грувман Life.ru.