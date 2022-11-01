Врач развеял миф о «гипоаллергенных» породах кошек и собак

Врач — аллерголог-иммунолог Азизбек Ботиров прокомментировал разговоры о том, что в последнее время довольно распространены предложения о продаже так называемых гипоаллергенных кошек и собак.

«У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это скорее миф, что с такими питомцами у вас не появится аллергия», — подчеркнул эксперт LIFE

Медик объяснил, что, как правило, аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. Секрет содержит белок, который при взаимодействии с иммунной системой человека вызывает аллергическую реакцию.