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Сегодня, 18:15

Врач развеял миф о «гипоаллергенных» породах кошек и собак

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач — аллерголог-иммунолог Азизбек Ботиров прокомментировал разговоры о том, что в последнее время довольно распространены предложения о продаже так называемых гипоаллергенных кошек и собак.

«У пород животных без шерсти или ее малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это скорее миф, что с такими питомцами у вас не появится аллергия», — подчеркнул эксперт LIFE

Медик объяснил, что, как правило, аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. Секрет содержит белок, который при взаимодействии с иммунной системой человека вызывает аллергическую реакцию.

Источник: https://life.ru/p/1535843
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