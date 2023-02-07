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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:59

Врач развеяла пять популярных мифов о зрении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Офтальмолог Татьяна Фадейкина заявила о вреде современных мониторов для глаз и пользе очков.

«Носить очки необходимо — в случаях, когда врач вам их назначил. Правильно подобранные очки, наоборот, замедляют прогрессирование близорукости. И, напротив, когда человек с близорукостью не носит очки, прищуривается, чтобы лучше видеть, мозг получает недостаточно зрительной информации, ввиду чего зрение постепенно падает. Улучшить зрение не способен ни один продукт, а вот поддерживать его в здоровом состоянии можно. В моркови содержится ретинол, то есть витамин А, который влияет на цветовое восприятие клеток сетчатки, поддерживая зрительную систему в норме, а вот его нехватка как раз может сказаться на ухудшении зрения, особенно в темное время суток», — приводит слова Фадейкиной Life.ru.

Она также заявила, что современные мониторы остаются вредны для глаз, хотя картинку на них действительно улучшили.

Источник: https://life.ru/p/1557043
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