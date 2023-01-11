Врач-реабилитолог рассказала, кому нельзя хрустеть пальцами

Врач-реабилитолог в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что своеобразная привычка щелкать пальцами особого вреда не несет и если вы никого не раздражаете, можете не отказывать себе в удовольствии.

Однако есть и те, кому такое занятие категорически противопоказано. Индивидуальные особенности строения соединительной ткани в отдельных случаях могут стать причиной растяжения или вывиха.

Если при щелчках вы испытываете скованность и дискомфорт, возникают болевые ощущения или в области суставов присутствует краснота, отечность, необходимо срочно обратиться к травматологу-ортопеду. Причиной может быть артроз или артрит.

Почему наши суставы хрустят и щелкают, узнаете в полной версии материала в «СЭ».