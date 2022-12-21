Врач рекомендовала не дарить детям на Новый год яркие конфеты

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в беседе с ИА «Москва» рассказала, что конфеты ярких цветов содержат крайне вредные красители. Лучше заменить их другими, более полезными сладостями. Отлично подойдут желейные конфеты и мармелад без шоколадной глазури, натуральная пастила и зефир, а также имбирные пряники. «Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также неплохим дополнением к подарку станут вафли с хорошим составом начинки», — рассказала врач.

Также Нисо Одинаева посоветовала при сборе подарочных наборов для детей заменять шоколад на фрукты, цукаты и орехи. Шоколад не входит в число запрещенных для детей продуктов, но его количество, по мнению педиатра, должно строго отслеживаться — не более одной плитки шоколада или 3-4 конфет.