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Сегодня, 21:00

Врач рекомендовала не дарить детям на Новый год яркие конфеты

Ольга Стрельникова
Фото Image by Freepik
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Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в беседе с ИА «Москва» рассказала, что конфеты ярких цветов содержат крайне вредные красители. Лучше заменить их другими, более полезными сладостями. Отлично подойдут желейные конфеты и мармелад без шоколадной глазури, натуральная пастила и зефир, а также имбирные пряники. «Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также неплохим дополнением к подарку станут вафли с хорошим составом начинки», — рассказала врач.

Также Нисо Одинаева посоветовала при сборе подарочных наборов для детей заменять шоколад на фрукты, цукаты и орехи. Шоколад не входит в число запрещенных для детей продуктов, но его количество, по мнению педиатра, должно строго отслеживаться — не более одной плитки шоколада или 3-4 конфет.

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