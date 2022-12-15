Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

15 декабря, 14:54

Врач Самохвалова назвала бессимптомные заболевания, которые могут закончиться бесплодием

Алина Савинова
Telegram Дзен

Врач гинеколог-репродуктолог Екатерина Самохвалова рассказала, какие бессимптомные заболевания могут стать причиной проблем с зачатием.

«Перед заболеванием происходит преждевременное снижение овариального резерва. Запас женских клеток в яичниках ограничен и при его истощении наступает менопауза. А без яйцеклеток невозможно наступление беременности. Для женщины такой процесс происходит незаметно, она чувствует неладное, только когда начинается сбой цикла, а в это время уже крайне сложно чем-то помочь.

Следующее бессимптомное заболевание с плачевным последствием — эндометриоз. Проявления наружного генитального эндометриоза зависят от распространенности процесса. На начальных стадиях заболевания у женщины не возникает вовсе никаких жалоб, кроме трудностей с зачатием. В дальнейшем же может появиться диспареуния — хроническая тазовая боль и дискомфорт при половой жизни.

Также некоторые половые инфекции могут протекать бессимптомно и иметь необратимые последствия. Например, хламидиоз, который негативно сказывается на состоянии маточных труб и уже навсегда повреждает ворсинки эпителия. К сожалению, даже если спустя некоторое время полноценно пролечить хламидиоз, восстановить эпителий практически невозможно. Вследствие этого формируется трубно-перитонеальный фактор бесплодия", — приводит Life.ru слова Самохваловой.

Источник: https://life.ru/p/1545791
Здоровье
1
0
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эксперты рассказали, как выбрать искусственную елку

Терапевт назвал 2 причины, которые могут мешать сну