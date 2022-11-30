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Сегодня, 14:32

Врач составила советы, как не сломаться на фоне стрессовых новостей в соцстеях

Фото Global Look Press
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Семейный психолог Ольга Романив посоветовала делать паузы во время долгих просмотров соцсетей. Врач советует брать перерывы после чтения сообщений с негативной составляющей.

«Еще один способ вернуться в нормальный ритм жизни — это ненадолго вырваться из окружающей среды и новостной повестки и уехать в другой город. Обязательно распланировать время так, чтобы и возможности думскроллить ленты не было. Запишитесь на экскурсии, запланируйте посещение нескольких мест, больше проводите времени на свежем воздухе и больше общайтесь с людьми», — приводит слова Романив life.ru.

По словам психолога, психика человека устроена таким образом, что важно уметь расслабляться и переключаться на другие занятия.

Специалист рекомендует делать хорошие дела для способа отвлечься от плохих новостей. Например, можно помочь приюту с бездомными животными.

Источник: https://life.ru/p/1542368
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