Врач составила советы, как не сломаться на фоне стрессовых новостей в соцстеях

Семейный психолог Ольга Романив посоветовала делать паузы во время долгих просмотров соцсетей. Врач советует брать перерывы после чтения сообщений с негативной составляющей.

«Еще один способ вернуться в нормальный ритм жизни — это ненадолго вырваться из окружающей среды и новостной повестки и уехать в другой город. Обязательно распланировать время так, чтобы и возможности думскроллить ленты не было. Запишитесь на экскурсии, запланируйте посещение нескольких мест, больше проводите времени на свежем воздухе и больше общайтесь с людьми», — приводит слова Романив life.ru.

По словам психолога, психика человека устроена таким образом, что важно уметь расслабляться и переключаться на другие занятия.

Специалист рекомендует делать хорошие дела для способа отвлечься от плохих новостей. Например, можно помочь приюту с бездомными животными.