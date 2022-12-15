Врач Терехова рассказала, какие продукты на новогоднем столе могут вызвать отравление

15 декабря, 13:30
Врач Татьяна Терехова рассказала, как избежать отравления за новогодним столом.
«Салаты, заправленные майонезом, могут нанести серьезный вред здоровью человека, так как из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции. Также на новогоднем столе нередко можно заметить грибы в маринованном или жареном виде. Сам по себе продукт тяжело переваривается желудочно-кишечным трактом, и, если грибы постояли в течение нескольких часов на столе, они могут вызвать очень серьезное отравление также из-за образования токсинов.
Нарезки, в частности сырные и мясные, тоже не являются безопасным блюдом. Из-за нарушения товарного соседства и температурного режима они могут нанести вред ЖКТ. Поэтому нарезки, которые стоят на столе более двух часов, употреблять нежелательно. Бутерброды в со шпротами, икрой, постояв несколько часов на столе, могут вызывать отравление.
Фрукты тоже небезобидные продукты. Употреблять их нужно с осторожностью и в небольшом количестве, для того чтобы избежать анафилактических и аллергических реакций. А алкоголь стоит приобретать только в сертифицированных магазинах", — приводит Life.ru слова Тереховой.
Также врач посоветовала обращать внимание на то, где произведена продукция и сроки годности. Все продукты, которые приобретаются к новогоднему столу, должны быть с незаканчивающимся сроком годности.