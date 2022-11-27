Врач Тихомирова объяснила, почему строгие диеты не работают

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, почему строгие диеты не работают.

«Человек действительно быстро похудеет, если будет соблюдать подобную диету правильно. Диета считается строгой, если ее суточная калорийность не превышает 600-800 калорий. На такой диете человек похудеет хорошо, но вряд ли сможет ее долго соблюдать. Как правило, низкокалорийные диеты — «голодные» и часто заканчиваются срывом. Но если возникло желание быстро похудеть перед пляжным сезоном, которое обычно растягивается на неопределенное время, вплоть до зимы, в таком случае строгие диеты использовать не рекомендуется», — приводит Life.ru слова Тихомировой.

Также врач отметила, что оптимальным вариантом похудения является стандартная диета, в рамках которой суточная калорийность рациона для женщины должна составлять 1200 ккал, а для мужчины — 1400-1600 ккал.

«Преимущественно в рацион должны входить продукты, которые вписываются в систему правильного питания. Можно похудеть, не убирая из рациона питания сладкое, главное — создать в организме дефицит калорий и знать меру. Правильный расчет калорийности питания — единственно рабочий способ похудения без вреда для здоровья», — добавила диетолог.

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