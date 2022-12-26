Врач Тимошенко назвал шесть самых главных страхов клиентов перед пластической операцией

Пластический хирург Виталий Тимошенко рассказал о главных страхах клиентов.

«Первый страх — проснуться во время операции или не проснуться после нее вовсе. Пациенты боятся наркоза и даже просят провести операцию под местной анестезией. Но решать подобные вопросы должен только врач. К тому же анестезиологи внимательно отслеживают состояние пациента по приборам во время всей операции.

Второй страх — не узнать своего отражения в зеркале. Обычно это касается операций на лице. В руках профессионала пациенту не грозят такие изменения во внешности, которые вызовут ужас у окружающих. Третье — боязнь клиента выглядеть неестественно. Это возможно, если хирург некомпетентен или использовались устаревшие методики хирургического вмешательства. На просторах интернета часто встречаются неудачные результаты пластических операций, которые пациенты так любят проецировать на себя.

Четвертое — клиенты переживают, а будет ли эффект и как долго он продлится. Конечно, нельзя здесь забывать об индивидуальных особенностях человека и его образе жизни. Мы стареем по-разному и с разной скоростью, поэтому только профессионал сможет учесть все факторы и подобрать нужную процедуру. Пятое — почти все пациенты боятся осложнений. На консультациях врач всегда подробно рассказывает о возможных рисках. Тут же клиенты проецируют все негативное на себя, так устроен наш мозг.

Шестой страх — останутся рубцы. Все разрезы пластическими хирургами тщательно просчитываются, делаются максимально невидимыми с учетом зоны проведения операции и особенностей натяжения тканей для максимально хорошего заживления рубца и его расположения в незаметных местах. К сожалению, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, как заживет рубец ввиду наличия индивидуальных особенностей", — приводит Life.ru слова Тимошенко.