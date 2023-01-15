Врач указала на заболевание, при котором электризуются волосы

Врач превентивной медицины Ольга Иванова в интервью изданию «Газета.ру» рассказала, что электризация волос может быть связана с проблемами щитовидной железы и надпочечников.

«В таком случае важен своевременный отдых, согревающие и расслабляющие процедуры для снижения стресса на упомянутые органы, и, конечно, грамотный специалист, который поможет с изменениями в организме», — пояснила доктор.

Однако не всегда электризация волос зимой связана с ухудшением здоровья и болезнями. Иногда причина кроется в синтетических головных уборах, сильных перепадах температур, сухости воздуха и дефиците витаминов группы В.

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