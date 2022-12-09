Врач-уролог развеяла мифы о причинах появления камней в почках

Врач-уролог Юлия Курышкина рассказала, по каким причинам могут появиться камни в почках. Также она развеяла мифы о возникновении этой болезни.

Одним из факторов является изменение метаболизма в организме человека, когда этот процесс происходит неправильно. В моче по этой причине повышается концентрация определенных веществ, они кристаллизуются, выпадают в осадок, формируя конкремент.

К мифам относится мнение, что конкременты почек образуются при избыточном потреблении молочных продуктов. Также то, что в некоторых регионах РФ плохое качество питьевой воды действительно приводит к риску образования камней.

«Миф номер три: кофе, чай и газировка вызывают образование камней в почках. В то время как люди верят в то, что эти напитки могут вызвать мочекаменную болезнь, научные публикации опровергают этот факт», — рассказала уролог Курышкина Life.ru.