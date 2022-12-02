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Сегодня, 12:41

Врач Васильев рассказал, эффективен ли горчичник при простуде

Алина Савинова
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Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Сергей Васильев рассказал, что горчичник можно применять в качестве симптоматического лечения.

«Он облегчает дыхание, улучшает кровоснабжение в зоне постановки. Раньше думали, что он прогревает легкие или бронхи, но такого эффекта, конечно, нет», — приводит Life.ru лова Васильева.

Также врач отметил, что горчичник может помочь в случае приступа ишемии.

«Есть «полуофициальная» методика постановки горчичника при ишемической болезни сердца во время приступа, если нет под рукой препаратов или долго ждать скорую. Горчичник рефлекторно расслабляет коронарные сосуды за счет жжения кожи, и кровоснабжение несколько улучшается. Понятно, что это малоэффективный способ, но тем не менее в некоторых случаях он может помочь», — добавил специалист.

Источник: https://life.ru/p/1542872
Здоровье
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