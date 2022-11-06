Врач заявил о неожиданной пользе мата для сердца

Врач-кардиолог Сергей Васильев заявил, что использование мата помогает в некоторых случаях снять психологическое напряжение и стресс.

«Очень полезно иногда выпустить пар, ведь все знаю, что лучшая защита — это нападение. Уже есть эксперименты, что при использования ненормативной лексики уровень кортизола значительно снижается. А данный гормон стресса влияет на работу сердечно-сосудистую систему», — приводит слова врача портал Life.ru.

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