Врачи из Северной столицы рассказали о ранних признаках деменции

В Санкт-Петербурге врачи нашли способ выявления первых симптомов болезни Альцгеймера.

Медики из Санкт-Петербурга стали авторами методики определения ранних признаков болезни Альцгеймера, которая основывается на исследовании биомаркеров, характеризующих различные патологии в крови. При этом заведующий отделением, врач-невролог Алесь Миночкин, обращает внимание и на первые явные сигналы развивающейся деменции: «Тревожный звоночек заключается в том, что вы что-то забудете и будете прилагать усилия, чтобы что-то вспомнить. Люди могут хорошо помнить, что было несколько лет назад, но могут забыть, куда они положили ту или иную вещь».

Опасность болезни Альцгеймера состоит в том, что в последствии разрушается нервная система, нарушается ее структура и функции. Снизить темпы развития деменции можно на ранней стадии.

К сожалению, на сегодняшний день в медицинском сообществе не предусмотрено никаких профилактических мер или вакцин непосредственно от прогрессирующей болезни Альцгеймера.