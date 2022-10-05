Врачи назвали неожиданный симптом болезни печени

Издание Express опубликовало статью, в которой говорится о признаках жировой болезни печени. По словам британских врачей, об этом может говорить сладкий или затхлый запах изо рта. При этом данный признак начинает проявляться внезапно. Стоит обратить на него внимание и посетить врача.

Специалисты напоминают, что болезни печени опасны для человека, ведь они значительно снижают иммунный ответ на различные инфекции. Так люди с проблемами печени часто страдают от инфекций мочевыводящих путей и респираторных болезней.

К симптомам болезней печени также относят дрожь в руках, нервную возбудимость и даже судороги. Общими признаками являются сонливость, спутанность сознания и невнятная речь.