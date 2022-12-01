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Сегодня, 15:00

Врачи рассказали, к чему может привести вегетарианская диета

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Врач-терапевт Михаил Кобрянов рассказал, к чему может привести вегетарианская диета. По словам специалиста, она часто вызывает дефицит витамина D в организме.

«Увеличение числа лиц с избыточной массой тела приводит к повышению распространённости дефицита витамина D, что связывают с его депонированием в подкожно-жировой клетчатке и недоступностью для центрального кровотока. Другими причинами дефицита витамина D являются нарушение переваривания и всасывания жиров, в том числе у пациентов после операций, а также потеря витамина D с мочой в комплексе со связывающим его белком при нефротическом синдроме», — цитирует врача Life.ru.

Кобрянов добавляет, что дефицит витамина D приводит к остеопорозам — это может привести к перелому костей.

Источник: https://life.ru/p/1542629
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