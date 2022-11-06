Врачи рассказали, как предотвратить обострение артрита и остеохондроза осенью

Чтобы избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью, специалисты в области ортопедии и реабилитации Константин Терновой и Андрей Литвиненко в интервью порталу RT рекомендовали внимательно относиться к выбору одежды, не пренебрегать лечебной физкультурой и применять специальные мази.

«Носите теплую непромокаемую одежду, — советует руководитель центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой. Также можно воспользоваться разогревающими мазями, например, на основе ментола. Это усилит приток крови к суставам».

Осенние-зимний период чреват обострениями остеохондроза, артрита, артроза, воспалениями сухожилий и мышц.

«Если мы говорим о болезнях суставов, которые связаны с износом, то они могут появляться в возрасте от 40 лет. Если у вас были какие-то травмы в юном возрасте, то болезнь суставов начинается раньше», — предупредил Терновой.