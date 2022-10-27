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Врачи рассказали, какие бывают последствия от Covid-19

Светлана Бутова
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Врачи Татьяна Шаповаленко и Елена Маличенко в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказали о последствиях перенесенной инфекции Covid-19.

Среди перечисленных симптомов специалисты отметили следующие: быстрая утомляемость, рассеянность, ухудшение памяти, риск образования тромбов.

Дыхательные пути — это первые органы-мишени, которые поражает Covid-19. Страдают трахея, бронхи и легкие. После завершения острого периода возможен длительный насморк и кашель. Также Татьяна Шаповаленко отмечает, что один из самых распространенных симптомов данного заболевания — одышка.

Второй орган-мишень — это мозг. В связи с этим возможно изменение когнитивных функций, ухудшение качества памяти. Это вызвано нарушением кровоснабжения головного мозга и гипоксией. Также высок риск развития тромбоэмболии.

«Постковидный хвост» — последствия перенесенного инфекционного заболевания. Они могут давать о себе знать достаточно длительное время. «Часто последствия коронавируса гораздо опаснее, чем сама болезнь», — комментирует Татьяна Шаповаленко.

Коронавирус
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