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Сегодня, 16:15

Врачи рассказали, какие продукты приводят к проблемам с ЖКТ

Ольга Стрельникова
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Диетологи издания Eat This, Not That!, рассказали, что жвачка без сахара, а также продукты, в которые входят заменители сахара, вредны для кишечника. Дело в том, что жвачка «обманывает» желудок, подменяя еду, из-за чего кишечник применяет ферменты, которые не могут растворить заменитель. Результатом этого процесса становятся колики и расстройство желудка.

Также к дискомфорту в желудке приводят продукты с обилием клетчатки. В случае повышенного потребления она не помогает усилить метаболизм, а приводит к вздутию и спазмам.

Осторожнее, по словам диетологов, стоит быть и любителям соусов и майонеза. Они способны вызывать кишечное отравление и даже пищевую аллергию. А некоторые аллергены могут стать причиной анафилактического шока.

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