Врачи рассказали, какие витамины нужно пить утром и днем

Медицинский портал «Доктор Питер» рассказал о том, какие витамины нужно принимать в первой половине дня. К ним относятся Омега-3 или рыбий жир. Если выпить их на ночь, неминуемо получите изжогу или расстройство желудка. Не стоит сочетать Омега-3 с витамином Е, кроворазжижающими препаратами, лекарствами от давления и оральными контрацептивами.

С утра лучше усваиваются витамины группы В. Они придадут энергии и простимулируют мозговую деятельность. Вечером витамины группы В могут вызвать бессонницу или стать причиной беспокойного сна.

Вместе с сытным обедом хорошо усвоятся витамин D и кальций. Если принимать их вечером, результат не оправдает ожиданий. «Когда люди не принимают витамины должным образом, они не видят улучшений. Ведь мало кто знает, что от времени суток, рациона и даже от наличия заболеваний может зависеть то, как добавка усвоится в организме», — пояснил доктор медицинских наук Родольфо Перес-Галлардо.