Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

23 ноября, 17:15

Врачи рассказали, какие витамины нужно пить утром и днем

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от ededchechine на Freepik
Telegram Дзен

Медицинский портал «Доктор Питер» рассказал о том, какие витамины нужно принимать в первой половине дня. К ним относятся Омега-3 или рыбий жир. Если выпить их на ночь, неминуемо получите изжогу или расстройство желудка. Не стоит сочетать Омега-3 с витамином Е, кроворазжижающими препаратами, лекарствами от давления и оральными контрацептивами.

С утра лучше усваиваются витамины группы В. Они придадут энергии и простимулируют мозговую деятельность. Вечером витамины группы В могут вызвать бессонницу или стать причиной беспокойного сна.

Вместе с сытным обедом хорошо усвоятся витамин D и кальций. Если принимать их вечером, результат не оправдает ожиданий. «Когда люди не принимают витамины должным образом, они не видят улучшений. Ведь мало кто знает, что от времени суток, рациона и даже от наличия заболеваний может зависеть то, как добавка усвоится в организме», — пояснил доктор медицинских наук Родольфо Перес-Галлардо.

Здоровье
1
0
Читайте также
Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Европейские сборные протестуют на ЧМ
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог посоветовала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям

Врач назвал продукт, опасный для кишечника