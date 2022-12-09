Врачи рассказали о пользе бананов

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире федерального канала рассказали, что основная польза от употребления бананов состоит в том, что он помогает в выработке гормона серотонина. «Это уникальный фрукт для нас. Он может способствовать выработке серотонина, который очень сложно добыть», — рассказала кандидат биологических наук. Екатерина Баранова пояснила, что этот гормон важен для нормального функционирования нервной системы.

Доктор Мясников добавил, что бананы богаты калием, и это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и нормализует кровяное давление. Их регулярное употребление снижает риск инсульта и гипертонии. «Бананы — вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть», — рекомендовал Александр Мясников. А Екатерина Баранова дополнила список полезных свойств бананов еще одним — избавлять от изжоги.