Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:50

Врачи рассказали, в каких случаях нужно удалять аденоиды у ребенка

Мария Гусева
Telegram Дзен

Врачи-отоларингологи Юрий Талалайко и Ирина Славинская рассказали Life.ru, когда следует удалять у ребенка миндалины (аденоиды), а когда — нет.

Сами по себе аденоиды — это непарные носоглоточные миндалины. Операция нужна тогда, когда увеличенные миндалины воспалены и приводят к проблемам со здоровьем у ребенка. Для выявления проблемы лучше прийти с ребенком на прием к отоларингологу. Желательно сделать эндоскопию полости носа, рентгенографию или КТ носоглотки. Также важно проверить слух.

Славинская отметила, что задуматься об удалении аденоидов нужно в случае затруднения носового дыхания, храпа и остановки дыхания во сне, частых отитов или снижения слуха, а также головной боли, рассеянности, энуреза и нарушения роста лицевого черепа (деформация верхней челюсти).

В настоящее время операция по удалению миндалин проходит под общим наркозом, поскольку это самый безопасный метод анестезии: ребенок будет спать и ничего не почувствует.

Источник: Life.ru
Здоровье
0
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эксперты объяснили, в чем разница между растворимым и зерновым кофе

Психолог объяснил, почему россияне все раньше начинают подготовку к Новому году