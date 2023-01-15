Юрист объяснил, какие основания необходимы для введения удаленки на работе

Адвокат Александр Зорин назвал условия перевода на удаленку на работе.

Распространение инфекционных и вирусных заболеваний может вынудить руководство компании перевести сотрудников на дистанционную работу или объявить о вынужденном простое в деятельности.

«Российское законодательство позволяет объявлять простой в связи с приостановлением деятельности по причине эпидемиологического характера. В этом случае работодатель оплачивает работникам рабочее время в размере 2/3 от оклада (тарифной ставки) в качестве простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя», — уточнил Зорин Life.ru.

По его словам, проще всего карантин объявить в бюджетной образовательной организации: для школы или детского сада достаточно 20% заболевших детей, чтобы администрация объявила карантин для учащихся, который будет распространяться и на сотрудников.

«Однако большинство организаций объявить простой по причине болезни даже значительной части сотрудников не может. Поэтому приходится работать с теми сотрудниками, что здоровы, на них возлагается и основная рабочая нагрузка», — заметил эксперт.