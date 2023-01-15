Юрист рассказал, как не стать жертвой гадалок и экстрасенсов

Юрист Антон Пивоваров рассказал, как не попасть на крючок к жуликам.

«В первую очередь необходимо полностью табуировать для себя любое общение с гадалками, экстрасенсами и прочими «волшебниками», если они навязывают свои услуги сами. Не вступайте в разговоры с пристающими на улицах гадалками, не поддерживайте общение по телефону или в социальных сетях, если вам пишут данные лица первыми. Нельзя сообщать «гадалкам» реквизиты банковских счетов, карт, пароли и тому подобное. Также не стоит бсуждать с посторонними лицами собственные жизненные трудности, здоровье, отношения в семье и карьеру», — приводит слова Пивоварова Life.ru.

Адвокат подчеркнул, что привлечь к ответственности недобросовестного ясновидящего очень сложно.

«Для этого придется собрать доказательства, что имел место обман. Лучше, если вы переводили деньги экстрасенсу на банковскую карту или передавали их при свидетелях, а также если есть переписка в социальных сетях. Следующий шаг — заявление в полицию. Правоохранители могут привлечь гадалок и экстрасенсов к ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Только в 2019-2020 годах мне удалось насчитать не менее 20 примеров привлечения экстрасенсов и магов к ответственности по данной статье УК РФ», — добавил Пивоваров.