Зависимость от гаджетов может превратить детей в «маленьких старичков»

Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что зависимые от гаджетов дети хуже развиваются интеллектуально, чем их сверстники.

«В результате чрезмерного увлечения гаджетами у ребенка не развиваются те участки головного мозга, которые ответственны за запоминание и усвоение информации, самоконтроль, принятие решений», — пояснил он Life.ru.

Также у школьников возникают нарушения сна и кровоснабжения головного мозга из-за сидячего образа жизни и сосредоточенности в течение длительного времени на экране планшета или телефона. По словам невролога, эксперименты, проведенные во многих странах мира, показали, что одиннадцатилетние дети с зависимостью от гаджетов способны выполнять лишь интеллектуальные задачи восьмилетнего ребенка.

«Современные дети оказываются «маленькими старичками», причем не только по уровню подвижности, но и по своему психическому состоянию. У них развивается «цифровая деменция», которая способна крайне негативно отразиться на всей дальнейшей жизни — от учебы и карьеры до построения здоровых личных отношений», — заключил Шахнович.

Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках.