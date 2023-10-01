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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:00

«Его жизнь больше никогда не будет прежней». Звезда «Доктора Кто» дала совет Пятнадцатому Доктору Шути Гатве

Катерина Воскресенская
Киножурналист
«Доктор Кто».
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Исполнительница роли Ривер Сонг в сериале «Доктор Кто» Алекс Кингстон в интервью Radio Times дала совет Шути Гатве, который играет новое воплощение Повелителя Времени.

Актриса считает, что больше популярности, наград и новых возможностей, которые принесет роль Доктора, нужно ценить предшествующее им спокойное время, потому что этот период будет не вернуть: «Прекрасная возможность быть просто одним из многих в толпе больше никогда не повторится, поэтому ей стоит дорожить».

Впрочем, затеряться в толпе Шути Гатве было бы непросто и до «Доктора Кто». Актер получил широкую известность по сериалу Netflix «Половое воспитание», где блестяще сыграл роль Эрика.

Алекс Кингстон добавила, что, несмотря на то, что Шути Гатва уже популярен, эта известность несравнима с той, что даст актеру работа в «Докторе Кто»: «Влияние «Доктора Кто» огромно, и это замечательно, ему предстоит прекрасный путь, но да, его жизнь больше никогда не будет прежней».

Недавно вышел новый трейлер спецвыпусков «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт, в которых впервые появится Пятнадцатая версия Повелителя Времени.

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