Топ-15 лучших горнолыжных курортов России

Собрали для вас самые лучшие места нашей страны, которые стоит посетить каждому любителю горных лыж.

Горнолыжный сезон в России

На курортах Шерегеш, Кукисвумчорр или Большой Вудъявр сезон открывается уже в ноябре. Остальные горнолыжные комплексы обычно начинают работать в декабре — все зависит от толщины снежного покрова.

Закрытие горнолыжного сезона обычно приходится на апрель-май.

Цветовые обозначения горнолыжных трасс

Трассы на горнолыжном курорте классифицируются по сложности. Ее степень зависит от угла наклона трассы — уклона. Чем он больше, тем сложнее съехать по трассе. Российские трассы обозначают разными цветами:

Зеленые — для начинающих. Никаких крутых спусков и поворотов. Практически пологие участки и — иногда — контруклоны, чтобы любой новичок гарантированно затормозил, ничего для этого не делая. Средний уклон — 7°.

Синие — для лыжников с техникой, которые переросли зеленые трассы. Резких перепадов и бугров нет, но есть повороты. Уклон может достигать 14°.

Красные — для опытных спортсменов. Много по-разному трудных, крутых участков. Трассы требуют владения всеми техниками езды, включая повороты малого радиуса на высокой скорости. Уклон — до 22°.

Черные — для экстремалов. Максимально сложные участки, трамплины, бугры, большие перепады высот. Уклон — более 22°.

Фото Алексей Смышляев, Global Look Press

15 главных горнолыжных курортов России

Роза Хутор

Самый известный горнолыжный курорт России — это «Роза Хутор». Популярность он получил после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, хотя место отдыха работало и раньше. Здесь кресельные, гондольные и бугельные подъемники и 105 км трасс любой сложности: зеленые, синие, красные, черные.

Фото Сергей Лантюхов, news.ru, Global Look Press

Красная Поляна

30 км трасс предназначены как для новичков, так и для профессионалов. Трассы все освещаются, а также работает система оснежения. Подъемники: кресельные и гондольные. Часто на этот курорт приезжают целыми семьями.

Фото Александр Поляков, Global Look Press

«Газпром Поляна«

В сравнении с двумя предыдущими курортами, он менее многолюдный. На нем всего две зоны катания: для новичков и семей («Лаура») и опытных горнолыжников («Альпика»). Семь трасс подсвечиваются в вечернее время, есть участки для беговых лыж. Общая протяженность 35 трасс (12 из них освещаются) — 23 километра.

«Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» находятся в Краснодарском крае. Горнолыжный сезон в этих местах начинается с середины декабря и продолжается до начала мая. Добираться ближе всего из аэропорта Адлера (Сочи). Он находится в 50 км от места отдыха. На поезде же вам нужно доехать до станции Адлер, откуда на сам курорт вас доставит экспресс «Ласточка» или рейсовый автобус.

Фото vk.com/polyanaski, соцсети

Шерегеш

Еще один из популярных курортов горнолыжников — это «Шерегеш», расположенный на высоте 1270 метров над уровнем моря у подножия горы Зеленой, в четырех километрах от одноименного поселка в Кемеровской области. На курорте работает 16 спусков всех уровней сложности. Перепад высот доходит до 630 метров. Общая длина трасс — около 37 км. Тут также есть возможность покататься на беговых лыжах. Сезон длится с ноября до начала мая.

А еще этот курорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самый массовый спуск в купальниках.

Ближайшие аэропорты до Шерегеша находятся в Новосибирске (540 км), Кемерове (376 км) и Новокузнецке (177 км). Из трех этих городов до курорта ездят автобусы. А из Новосибирска также отправляются прямые поезда «Зимняя Сказка» и «Шерегеш-Экспресс».

Фото vk.com/dirsheregesh, соцсети

Домбай

У подножия главного хребта Кавказских гор на высоте 1650 метров над уровнем моря располагается горнолыжный курорт «Домбай» (Домбайская поляна). Трассы протяженностью 25 км расположены на высоте около 3000 м. Здесь есть склоны для райдеров разного уровня подготовки.

Сезон для катания на лыжах длится с декабря по апрель. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника площадью 85 га. И это самая настоящая жемчужина Кавказа!

Легче всего добраться до курорта из аэропорта Минеральных Вод, который принимает рейсы разных направлений. Из аэропорта доехать до места назначения вы можете на такси, рейсовом или туристическом автобусах (от Минеральных Вод до Домбая около 240 км). На поезде вы можете доехать до станции Невинномысск, а дальше на такси или автобусе.

Фото Виктор Погонцев, Russian Look, Global Look Press

Эльбрус

Многие бы хотели покорить Эльбрус. И курорт, расположенный на южных склонах горы на территории природного парка «Приэльбрусье», дает такую возможность. Общая протяженность трасс равна 17 км, а общий перепад высот — 1497 м. Также здесь три гондольные канатные дороги. В горнолыжном комплексе «Эльбрус» будут рады как новичкам, так и профессионалам. Трассы есть разного уровня сложности, а помогут во всем квалифицированные инструкторы.

Сезон катания длится с ноября по май, но на самых высоких участках можно кататься круглый год при хороших погодных условиях.

Ближе всего из аэропорта Минеральных Вод, а оттуда уже доехать на автобусе или такси до Поляны Азау (ГК «Эльбрус»). Можете выбрать и автобусный тур, они курсируют из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нальчик, Пятигорск и другие). Если выберете поезд, то вам лучше добраться до Нальчика, а затем с автовокзала на маршрутке доехать до поселка Терскол.

Фото elbrusresort, Telegram

Абзаково

Горнолыжный курорт «Абзаково» на границе Башкирии и Челябинской области также пользуется большой популярностью. На территории есть 11 трасс (главные освещены по вечерам) общей протяженностью примерно 13 км, семейная тюбинг-трасса, сноупарк, зоны для фрирайда в лесу. Самый большой перепад высот на трассах составляет 311 м.

Горнолыжный сезон здесь длится с ноября до начала мая.

Ближе всего к «Абзаково» находится аэропорт Магнитогорска (около 60 км). Оттуда до курорта можно доехать на рейсовом автобусе или такси. Ближайшие ж/д вокзалы располагаются в Магнитогорске и Белорецке. Вам нужна станция Новоабзаково. Из Магнитогорска и Новоабзакова курсируют автобусы, которые довезут вас до места назначения.

Фото Роман Денисов, Russian Look, Global Look Press

Игора

Курорт «Игора» располагается в Ленинградской области, в Приозерском районе (1,5 часа от центра Санкт-Петербурга). Здесь оборудованы девять трасс для горнолыжников, одна трасса для тюбинга и пять подъемников. Общая протяженность трасс — 4,2 км, а максимальный перепад высот составляет 4200 м.

Сезон открывается в конце ноября или начале декабря (в зависимости от погоды) и длится до апреля. А еще здесь часто проходят официальные соревнования по зимним видам спорта.

Чтобы добраться до курорта, вам нужно приехать в Санкт-Петербург, затем отправиться на электричке от Финляндского вокзала или автобусе от метро «Парнас», «Девяткино» до остановок «Сосново» или «Платформа 69 км».

Фото vk.com/igora_kurort, соцсети

Бобровый Лог

»Бобровый Лог» — известный горнолыжный курорт Сибири, который расположен на границе с государственным заповедником «Столбы» недалеко от Красноярска. Здесь имеется 15 трасс, два учебных склона и два четырехместных канатно-кресельных подъемника. Общая протяженность трасс составляет 10 км 917 м, а перепад высот — до 350 метров.

За счет автоматизированной системы снегообразования сезон длится шесть месяцев: с ноября по апрель.

Курорт находится в 15 минутах езды от центра Красноярска. Так что вам нужно добраться до сибирского города на самолете или поезде, а дальше на такси или автобусе.

Фото vk.com/bobrovylog, соцсети

» Вулкан Вилючинский »

Один из самых необычных горнолыжных курортов находится на Камчатке — «Вулкан Вилючинский». Он расположен в юго-западном направлении от Петропавловска-Камчатского на склонах потухшего вулкана. Это место особенно любят экстремалы и опытные фрирайдеры, а вот новичкам тут делать нечего.

Максимальная протяженность спуска — 6000 м, а перепад высот — 2083 м. Сезон здесь длится круглый год, но стоит иметь в виду, что меньше всего снега в августе.

Как добраться до курорта «Вулкан Вилючинский»? Вам нужно приехать в Петропавловск-Камчатский, который имеет воздушное и морское сообщение со многими городами, а затем на автобусе или машине до поселков Термальный или Паратунка. Помните, что до самого вулкана общественный транспорт не ездит.

Фото vk.com/Министерство спорта Камчатского края, соцсети

Гора Соболиная

«Гора Соболиная» располагается в живописном месте вдоль Байкала недалеко от города Байкальск. Тут находится 15 трасс и кресельный подъемник. Максимальный перепад высот составляет 479 м, а высшая высота — 1004 м. Здесь есть как искусственный покров, так и естественный снег.

Горнолыжный сезон длится 180 дней: начинается в ноябре, а заканчивается в начале мая.

Добраться до курорта «Гора Соболиная» вы можете из Иркутска, откуда отправляются электрички и маршрутки до Байкальска. При этом общественный транспорт до «Горы Соболиной» не ездит, лучше воспользоваться услугами такси.

Фото vk.com/gorasobolinaya, соцсети

Кукисвумчорр

Одним из бюджетных вариантов для горнолыжников является комплекс «Кукисвумчорр», расположенный в Кировске. Горы здесь невысокие (до 1200 метров), но находится шесть трасс (одна учебная) и три бугельных подъемника.

Все трассы освещены, так как тут бывают темные полярные ночи. Приезжая сюда, вы также сможете увидеть северное сияние. Приятный бонус, согласитесь?

Сезон начинается в конце ноября и длится до начала мая, но лучшее время для горнолыжников в марте.

Как добраться? Из Мурманска на автобусе или маршрутном такси вы сможете доехать до Кировска. Также до курорта ходят такси из Апатитов.

Фото vk.com/25chorr, соцсети

Хабарское

10 000 м трасс ждут вас в 45 минутах езды от Нижнего Новгорода, в горнолыжном комплексе «Хабарское». Трассы всех уровней сложности, учебный склон, 8 подъемников. Перепады высот небольшие (всего 100 м), курорт отлично подходит для семейного отдыха.

Горнолыжный сезон начинается в декабре, а заканчивается в марте.

От Московского вокзала в Нижнем Новгороде отправляется поезд «Металлист». На нем нужно доехать до станции Кожевенное, а оттуда доехать до самого курорта на такси.

Фото vk.com/habarskoe, соцсети

ГЛК «СОК»

Горнолыжный комплекс «СОК» — крупнейший горный комплекс в Поволжье. Он находится в Самаре в одном из красивейших мест северо-восточной части Самары — Сокольих горах в поселке Красная Глинка. На противоположном берегу Волги возвышается горная цепь легендарных Жигулей. Это место, где и правый и левый берега поднимаются высокими горами, именуется «Жигулевскими воротами».

10 трасс (шесть освещены), общей длиной 6,4 км. Протяженность самой длинной — более километра (1250 м). На территории работают девять подъемников, а также парк с трамплинами, квотерпайпом и слайдбоксами, учебная трасса и тюбинг. Перепад высот колеблется от 236 до 270 метров.

Горнолыжный сезон начинается в декабре (если быть точнее, то 21 декабря в этом году), а заканчивается в марте, в зависимости от погоды.

Комплекс находится в Самаре, и до него легко добраться на общественном или личном транспорте. До «СОКа» ходят автобусы № 1 и № 50.

Фото vk.com/glksok, соцсети

Свияжские холмы

«Свияжские холмы» — «Лучший курорт для семейного отдыха в России» по версии премии «Горы России"-2023. Пять трасс различного уровня, каждая оборудована кресельным подъемником. Общая протяженность — 4500 более метров. Перепад высот — 165 метров.

Фото Сергей Фомин, Global Look Press

Горнолыжный сезон здесь длится с декабря до конца марта.

Для начала нужно приехать в Казань. А дорога до комплекса из столицы Татарстана займет 45 минут на машине.