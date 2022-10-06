Как справиться с простудой. 5 способов

Течение болезни можно облегчить и ускорить .

Что мы называем простудой

Холодная, сырая, ветреная погода с резкими перепадами температуры способствует наиболее активному распространению вирусов, вот почему осень — пиковый сезон заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, отмечает участковый врач-терапевт семейной клиники АО «Медицина» Олеся Серебрякова.

«Самое распространенное респираторное заболевание — насморк или острый ринит. Вирус действует в течение двух недель. Наиболее выражены симптомы при гриппе: резкая головная боль, мышечные и суставные боли, ломота во всем теле, высокая температура, интоксикация. Иногда возникает неровное сердцебиение, помутнение сознания, гипотония. А простуда характеризуется заложенностью носа, насморком, болями в горле, сухим кашлем, повышенной температурой».

Как не заболеть

Снизить риск заражения гриппом, простудой, острым ринитом и другими заболеваниями, возбудителями которых являются респираторные вирусы, поможет своевременная профилактика:

1. Ограничение контакта с уже заболевшими людьми.

«Не посещайте мероприятия в период эпидемии, в общественных местах старайтесь не находиться рядом с теми, у кого уже есть проявления первых симптомов заболевания — насморк и кашель».

Как справиться с болезнью? Фото Global Look Press

2. Обеззараживание воздуха.

«Изделия из можжевельника обладают наибольшим бактерицидным действием — фитонциды, выделяемые растением, уничтожат все вирусы в поле его действия».

3. Избегание сырости, сквозняков и холода.

«Тепло, сухость и горячий чай с согревающими специями (корицы, базилика, гвоздики) — лучшие средство от простуды».

4. Защита дыхательных путей.

«Если контакт с больным неизбежен, защититься можно с помощью респиратора или четырехслойной марлевой маски. Менять их каждые два-три часа».

5 способов справиться с простудой

По мнению врача, ускорить и облегчить течение простуды можно, если соблюдать следующие рекомендации:

· Прогревание. При плохом самочувствии и первых признаках заболевания необходимо ограничить контакты и согреть в первую очередь руки и ноги. В первые часы простуды хорошо помогают 10-минутные ванночки с порошком горчицы, сауна и баня.

· Обильное теплое питье. Очень хорошо помогает теплый отвар из лекарственных трав, имеющих острый вкус: корицы, кардамона, имбиря, базилика, гвоздики, мяты, душицы, листьев или веточек смородины, малины. Можно разбавить сок лимона и имбиря в теплой воде с медом (если нет аллергии).

Горячий чай — отличное средство при простуде. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

· Временное исключение из рациона продуктов, закисляющих кровь. К ним относятся молочные продукты, жирная, маслянистая, сладкая пища.

· Регулярное проветривание помещения. Это поможет снизить концентрацию вируса в воздухе.

· Медикаментозное лечение. «Не стоит им пренебрегать, — отмечает специалист. — При температуре принимайте жаропонижающие и антигистаминные средства, при боли в горле помогут полоскание и спреи, при заложенности носа — назальные сосудосуживающие спреи и капли. Не занимайтесь самолечением, дозировку назначает врач после осмотра».