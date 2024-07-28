Чем опасна анемия и как не допустить ее появления: ответ врача

Анемия, или малокровие, — состояние, при котором заметно снижается уровень гемоглобина. Это основной белок красных клеток крови (эритроцитов), насыщающий организм кислородом.

Узнали у доктора медицинских наук и врача-гематолога Александра Серякова, как возникает анемия, кто ей подвержен и как от нее избавиться.

Почему возникает анемия

Большинство считает, что анемия — следствие недостатка в организме железа. На самом деле железодефицит — частая, но не единственная причина появления такого состояния.

Анемия развивается, когда в организме недостаточно гемоглобина для переноса кислорода к органам и тканям.

О дефиците гемоглобина можно говорить, если его уровень ниже 130 г на литр у мужчин и ниже 115 г на литр у женщин.

Снижение уровня этого белка может происходить из-за кровопотери, в результате разрушения эритроцитов или нарушения их образования.

Кровопотеря

Потеря крови — наиболее частая причина анемии. Особенно опасно, если за короткое время потеряно более 500-700 мл. При этом в расчет принимаются не только открытые кровотечения (такие как глубокие порезы и другие раны), но и скрытые кровотечения (например, большие гематомы).

При хронических кровопотерях имеет значение не объем, а периодичность кровотечений. Поэтому анемия может возникнуть в результате:

обильных и длительных менструаций;

язвы желудка;

геморроя;

рака.

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Разрушение эритроцитов

Повышенное разрушение эритроцитов может быть врожденным, связанным с генетическими дефектами, или приобретенным. Способствуют потере этих клеток крови:

заражение паразитами;

воздействие антител к заболеваниям;

механические и химические повреждения оболочки клеток;

дефицит витаминов;

прием некоторых лекарств (в том числе противоопухолевых, антибактериальных, противовоспалительных, противоэпилептических).

Нарушение кроветворения

Нарушение образования эритроцитов может происходить по многим причинам. В их числе:

снижение всасывания железа;

недостаток витаминов В2 (рибофлавина), В6, В12, фолиевой кислоты;

заболевания печени и желудочно-кишечного тракта;

интоксикация клеток костного мозга или образование в нем метастаз.

У кого может возникать анемия

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от анемии чаще всего страдают дети в возрасте до пяти лет, беременные женщины и 30% женщин в возрасте 15-49 лет.

Анемию могут провоцировать такие факторы, как:

неполноценное питание (скудное по количеству питательных веществ и витаминов);

нерегулярный прием пищи;

прием лекарств;

заражение коронавирусом, малярией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией;

заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы и полипы;

хронические заболевания почек;

онкологические заболевания.

Как проявляется анемия

Признаки анемии можно спутать с проявлениями других заболеваний. Поэтому важно не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачу при проблемах со здоровьем.

Стоит сдать анализы на гемоглобин, если внезапно стали появляться чувство постоянной усталости и проблемы с памятью.

Признаками анемии могут быть:

быстрая утомляемость, постоянная слабость и сонливость;

появление одышки;

«мушки» перед глазами;

шум в ушах;

ухудшение памяти и внимания;

появление головокружений, особенно при вставании;

частые головные боли.

При слабовыраженной анемии всех этих признаков может не быть. Нередко проблему замечают случайно в ходе лабораторных исследований.

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Существенный дефицит гемоглобина в первую очередь отразится на внешности. Поэтому нужно насторожиться, если без видимых причин ухудшается состояние кожи, волос и ногтей:

возникает бледность и сухость кожи;

появляются зуд и трещины на коже, особенно в уголках рта;

волосы часто выпадают и медленно растут;

ногти становятся мягкими, легко расслаиваются и меняют форму;

появляются синяки без причин.

Все эти признаки обычно связаны с нехваткой железа. О ней же говорит характерное для беременных желание поесть землю или мел и понюхать бензин. Это связано с тем, что нехватка железа вызывает атрофию вкусовых сосочков и появление странных вкусовых пристрастий.

Чем опасна анемия

Последствия малокровия могут быть довольно опасными для здоровья.

Анемия может вызвать внезапную сердечную смерть. Также она влияет на гормональный фон, умственные способности и в конечном счете на качество жизни.

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижение уровня гемоглобина может спровоцировать повторный инфаркт, загрудинные боли, стенокардию, ишемический инсульт.

В основную группу риска входят дети, девочки-подростки и женщины.

Анемия у беременных

При беременности организму не хватает того количества железа, которое поступает с пищей. Дефицит этого микроэлемента плохо отражается как на состоянии самой женщины, так и на состоянии плода. Железо необходимо для формирования ребенка и плаценты. При его недостатке увеличивается риск преждевременных родов и развития послеродовых инфекций.

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Для плода нехватка железа, приводящая к анемии, чревата недополучением кислорода, который необходим для нормального развития.

Анемия у детей

Причиной анемии у детей могут стать неправильное и неполноценное питание, носовые кровотечения, обильные менструации у девочек. В тяжелых случаях состояние повлияет на интеллект ребенка и на развитие синдрома дефицита внимания, а также приведет к плохой успеваемости.

Как предотвратить появление анемии

Неверно считать, что для профилактики анемии достаточно просто разнообразно питаться. Важно следить за общим состоянием здоровья.

Профилактика заболеваний

Понятно, что остановить развитие всех болезней невозможно. Но стоит хотя бы принять меры к тому, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, малярией и глистами. Для этого достаточно соблюдать базовые правила гигиены и практиковать защищенный секс.

Кроме того, рекомендуется не оставлять без лечения хронические заболевания и не игнорировать ежегодный осмотр у врачей.

Женщинам важно соблюдать интервал между беременностями не менее 24 месяцев.

Контроль рациона

Для профилактики анемии важно есть продукты с высоким содержанием железа, витамина В12 и фолиевой кислоты.

Рекомендуются к употреблению: свиная и говяжья печень, постное красное мясо, гречневая крупа, зеленые яблоки, гранаты, грибы, капуста, бобовые, обогащенные зерновые продукты и темно-зеленые листовые овощи.

Также важно, чтобы в рационе были продукты, богатые витамином С. Он помогает организму усваивать железо.

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Средняя норма железа для нормальной жизнедеятельности взрослого человека — 20 мг в сутки. При этом лишь 10% из них организм получит с пищей, остальное железо образуется при распаде эритроцитов. В ежедневном рационе женщин должно присутствовать порядка 2 мг железа (обусловлено особенностями организма), мужчинам достаточно 1 мг.

Нужно знать, что продукты, богатые железом, нужно есть отдельно от пищи, замедляющей всасывание железа. Это отруби, цельнозерновая мука, овес, чай, кофе, какао и кальций.

Здоровый образ жизни

Стоит не только придерживаться правильного питания, но и отказаться от вредных привычек:

категорически исключить алкоголь: он влияет на органы желудочно-кишечного тракта и выводит из организма полезные вещества;

отказаться от курения: из-за никотина повышается кислотность желудка, что может спровоцировать гастрит или язву.

Как вылечить анемию

Анемию можно не только предотвратить, но и вылечить.

Для назначения лечения необходима диагностика, в том числе лабораторные исследования крови. Они нужны, чтобы понять причины анемии, а также оценить общее состояние здоровья.