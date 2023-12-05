Айва: польза и вред для организма

Родиной айвы считается Кавказ. Оттуда она распространилась по всей Европе. Особое место айва занимала в культуре Древней Греции. По некоторым версиям, именно этот плод назвали «яблоком раздора», когда Парис присудил его Афродите в соревновании богинь. Айва у греков была неотъемлемым атрибутом свадеб: его дарили невесте с пожеланиями красоты, молодости и неугасающей любви.

Сейчас айву не так часто можно встретить на прилавке магазина, а ведь она обладает уникальными полезными свойствами и широко используется в народной медицине. О том, как получить от фрукта максимум пользы, расскажем вместе с нутрициологом.

Калорийность и БЖУ айвы

Калорийность айвы — 48 ккал.

В 100 г:

белков — 0,6 г;

жиров — 0,5 г;

углеводов — 9,6 г.

Польза айвы

Польза айвы для детей

Айва — один из последних фруктов в году. Ранние сорта убирают в августе-сентябре, поздние — в октябре. Это значит, что время, когда айва самая вкусная и полезная, совпадает с сезоном простуд. Благодаря высокому содержанию витамина С (в 100 г — 15% дневной нормы) этот фрукт поможет укрепить иммунитет ребенка, который осенью сталкивается с большим количеством вирусов.

Польза айвы для женщин

Главное преимущество айвы для женщин — высокое содержание антиоксидантов. Они замедляют окислительные процессы в организме и позволяют клеткам восстанавливаться быстрее. Это благотворно влияет на кожу: она выглядит моложе, пропадают пигментные пятна, тусклость и неровности. Высокое содержание антиоксидантов в ежедневном рационе полезно и для волос. Они меньше секутся, становятся гладкими и густыми.

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Польза айвы для мужчин

По статистике, мужчин, страдающих от болезней ЖКТ, на 38% больше, чем женщин. В частности, это связано с тем, что в рационе среднестатистического россиянина часто не хватает клетчатки — жестких пищевых волокон, которые поддерживают здоровье микрофлоры кишечника.

Клетчатка поможет уменьшить воспаление и повысить сопротивляемость инфекциям, вызванным вредными бактериями в кишечнике.

Вред айвы

При употреблении продукта может возникнуть индивидуальная непереносимость. Также рекомендуется избегать употребления айвы при язвенной болезни желудка и хронических запорах.

Айва в медицине

Авитаминоз

В айве содержится широкий спектр витаминов и минералов, поэтому ее рекомендуют употреблять тем, кто долгое время по той или иной причине подвергался ограничениям в питании.

Кашель и боль в горле

Горячий чай из айвы стимулирует приток крови к глотке, что помогает организму эффективно бороться с инфекциями. Кроме того, сам фрукт содержит большое количество витамина С, что поможет укрепить иммунитет и предотвратить развитие инфекции.

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Отравления

В айве содержится большое количество пектина — природного энтеросорбента. Он поглощает вредные вещества, не позволяя им всасываться в кровь через стенки кишечника. Согласно последним исследованиям, айва также имеет противомикробные свойства и препятствует росту вредных бактерий.

Вкусные блюда с айвой

Пирог с айвой

Ингредиенты:

айва (крупная) — 1 шт.;

мука — 150 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

сода —1 ч. л.;

лимонный сок или уксус — 1/2 ч.л.;

сахарная пудра — по вкусу.

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Способ приготовления:

Яйца и сахар взбить до белой пены. Через сито добавить муку и погашенную в уксусе или лимонном соке соду. Айву нужно натереть на крупной терке или порезать, затем добавить в тесто вместе с растительным маслом. Противень застелить пекарской бумагой и выложить тесто. Пирог готовится 40-45 минут в духовке, разогретой до 180°C. Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Печенье из айвы

Ингредиенты:

айва —100 г;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сметана 15% — 2 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

сахарная пудра — по вкусу.

Фото bigairphoto/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Для приготовления теста необходимо смешать муку, сахар, соду, уксус, масло и яйцо. Тесто должно получиться сухим. Айву тщательно вымыть, очистить от кожуры и косточек. Мякоть натереть на крупной терке и смешать с тестом. Печенье выложить небольшими шариками на противень, покрытый пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 220°C, 15-20 минут. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

Лимонный крем

Ингредиенты:

айва — 2 шт.;

лимон — 1/2 часть;

яйцо — 3 шт.;

сахар —1 ст.;

сливочное масло — 100 г.

Фото Mariha-kitchen/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Айву и лимон очистить от кожуры. Из лимона выдавить сок через сито. Из айвы удалить косточки и разделить ее на части. Все залить водой и варить 10-15 минут. Воду слить в отдельную миску, а мякоть измельчить блендером. Если получается слишком густая масса, то можно добавить слитую воду. Получившееся пюре нужно протереть через сито и добавить сливочное масло. Затем в кастрюле перемешать пюре вместе с яйцами и сахаром. Варить на медленном огне до загустения.

Как выбрать айву

Если вы выращиваете айву на дачном участке, то есть несколько признаков, по которым можно определить ее спелость. Зрелый фрукт должен быть желтого цвета, без зеленых пятен. У недозрелых плодов на кожуре есть пушок — у спелой айвы он пропадает. А если фрукт стал опадать с куста, то это верный признак того, что пора собирать урожай.

Если вы покупаете айву в магазине, обратите внимание на ее цвет и запах. Она должна быть ярко-желтого цвета и с легким фруктовым запахом, похожим на аромат груши и лимона. Спелая айва должна быть в меру твердой. Мягкие участки на фрукте в сочетании с коричневыми пятнами — признак того, что плод начал портиться.

Фото fotostorm/www.istockphoto.com

Как хранить айву

Свежую айву следует хранить в прохладном и сухом месте, при температуре около 0-4°C. Холодильник поможет сохранить свежесть фрукта в течение нескольких недель.

Также айву можно засушить. Для этого нарежьте ее на тонкие ломтики. Они должны быть примерно одинаковой толщины, чтобы высыхали равномерно. Распределите ломтики равномерно на противне или сушильной сетке. Сушите их при температуре около 60-70°C в течение 6-12 часов. Можно использовать духовку с открытой дверцей или специальное устройство для сушки фруктов.

Что касается сушеной айвы, то ее лучше всего хранить в герметичной упаковке или контейнере в прохладном и сухом месте при комнатной температуре. Фрукт может храниться в таких условиях в течение нескольких месяцев. Важно избегать влаги и воздействия прямых солнечных лучей.