Баклажаны: польза и вред, как выбирать и хранить

Баклажаны, как и помидоры с арбузами, ботанически считаются ягодами. Так что «заморская» баклажанная икра — почти повидло. Блюда из баклажанов есть смысл включить в рацион не только ради разнообразия, но и в целях укрепления здоровья.

Ольга Гончаренко, врач-терапевт и нутрициолог, рассказала, чем полезны баклажаны и могут ли они быть вредны.

Интересно, что баклажан наряду с помидорами, картофелем и болгарским перцем, относится к семейству растений пасленовых. Если вспомнить, как растут эти плоды, то можно заметить, что они так же, как помидоры свисают с лоз растения. Нужно понимать, что у ботаников баклажан рассматривается как ягода, но в кулинарном плане его определяют как овощ.

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Единого мнения о месте происхождения баклажанов сегодня нет. В диком виде баклажан продолжает расти в некоторых регионах Южной Азии, Индии и на среднем востоке. Овощ выращивался в южной и восточной Азии с доисторических времен, но в Европе его стали массово высаживать только в XIX веке. Сегодня больше 80% баклажанов выращиваются в Индии и Китае. В дополнение к классическому фиолетовому варианту выращиваются лавандовые, нефритовые, оранжевые, желтые и белые плоды разной формы и размеров.

Пищевая ценность баклажана (на 100 г)

Белки 1,2 г Жиры 0,1 г Углеводы 4,5 г Клетчатка 3,5 г Энергетическая ценность 24 ккал

Кроме того, в 100 г сырых баклажанов содержатся питательные вещества:

марганец — 10-15% от суточной нормы (СН);

фолиевая кислота — 5-7% от СН;

калий — 5-7% от СН;

витамин К — 4-6% от СН;

витамин C — 3-5% от СН.

Полезные свойства баклажанов

Помимо витаминов и минералов баклажаны содержат и другие нужные для организма вещества, а потому обладают полезными свойствами.

Сокращают риск заболеваний

Антиоксиданты защищают организм от повреждений, вызванных вредными веществами, например, свободными радикалами. Антиоксиданты могут предотвратить многие заболевания, включая злокачественные опухоли.

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В баклажанах особенно много антоцианов — определенного пигмента с антиоксидантными свойствами, который отвечает за их яркий цвет. Особенно полезен антиоксидант, который называют насунином. Исследования 2015 года утверждают, что он эффективен для защиты клеток организма от разрушения их вредоносными свободными радикалами.

Он также помогает выводить излишки железа из организма. Хотя железо и важная часть питательных веществ, которая необходима для транспортировки кислорода в крови, поддержки иммунитета и синтеза коллагена, слишком много его употреблять не рекомендуется.

Также исследования ученых из Европы показывают, что благодаря содержанию в баклажанах антиоксидантов эти плоды помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогают контролировать уровень сахара в крови

По мнению исследователей из США, этот эффект достигается благодаря тому, что баклажаны богаты клетчаткой, которая проходит через пищеварительную систему в неизменном виде. Также клетчатка замедляет скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Этот более медленный процесс поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его скачки.

Это показывают исследования финских ученых. Некоторые научные работы рекомендуют добавлять баклажаны в рацион для профилактики диабета.

Кроме того, употребление этих овощей облегчает состояние больных диабетом II типа.

Помогают при похудении

Баклажаны часто используются в рецептах в качестве замены высококалорийным продуктам.

Другие полезные свойства

Кроме того, баклажаны:

предупреждают образование камней в желчном пузыре;

снимают отеки и выводят соли мочевой кислоты;

стабилизируют гемоглобин;

улучшают приток крови к мозгу.

Вред баклажанов

Баклажаны и другие пасленовые овощи содержат соланин, растительный яд, который может усиливать воспаление.

У некоторых людей встречается аллергия на баклажаны. Симптомы аллергической реакции включают сыпь, отек лица, зуд, крапивницу и хриплый голос. Любой, кто испытывает эти симптомы, должен получить срочную медицинскую помощь, так как может возникнуть анафилактический шок.

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Насунин, содержащийся в баклажанах, связывается с железом и выводит его из клеток. Этот процессможет быть полезен людям, у которых слишком много железа в организме. Однако людям с низким уровнем железа не следует употреблять большое количество продуктов, содержащих насунин.

Как выбрать и хранить баклажаны

Классический фиолетовый баклажан при визуальном осмотре должен иметь однородный цвет с ярким оттенком, быть блестящим, без темных или светлых пятен, помятостей. Если они есть, это может указывать на то, что внутренняя часть плода повреждена и, возможно, немного подгнила.

Стебель и плодоножка в верхней части баклажана не должны иметь пятен белого и темного цвета. Выбирайте твердые и тяжелые для своего размера плоды. Чтобы проверить спелость баклажана, осторожно надавите на кожуру пальцем — если вмятины не осталось и плод вернул свою форму, то он спелый.

В молодых баклажанах меньше соланина, поэтому лучше отдать предпочтение им. Узнать их по можно по размеру: молодые баклажаны обычно некрупные. Оптимальный размер — около 15 см.

Баклажаны — довольно скоропортящиеся продукты, которые чувствительны как к жаре, так и к холоду. После покупки храните овощи целиком (не разрезайте) в холодильнике в течение нескольких дней. Если разрезать баклажан перед хранением, он быстро испортится. После приготовления баклажаны можно хранить в холодильнике до трех дней.

Чтобы сделать овощи более мягкими и убрать горький привкус, рекомендуется их солить, особенно если хотите пожарить их на сковороде.

Баклажаны в кулинарии

Блюда из баклажанов входят в состав многих национальных кухонь, в том числе румынской и грузинской.

Баклажаны в духовке

Ингредиенты:

баклажаны белые — 800 г;

помидоры крупные — 230 г;

сыр сулугуни — 60 г;

чеснок — 15 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Фото Istockphoto.com/ALLEKO

Приготовление:

Баклажаны нарезать кружочками. Чеснок натереть на мелкой терке. Соединить соевый соус, оливковое масло и чеснок. Помидоры нарезать кружочками. Сыр натереть на терке. Смазать каждый кружочек баклажана соусом. Положить поверх кружочки помидоров и запекать в духовке при 170 градусах 10-13 минут. Присыпать баклажаны тертым сыром и поставить в духовку еще на 5-7 минут.

Баклажаны с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

оливковое масло — 0,5 ст. л.;

орегано — половина ст. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

для соуса:

греческий йогурт — 50 г;

оливковое масло — 0,5 ст. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

для топпинга:

кешью — 120 г;

соевый соус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 0,5 ч. л.;

красный и черный молотый перец — по вкусу.

Фото Istockphoto.com/ClarkandCompany

Приготовление:

Смешать ингредиенты для соуса до однородности, готовый соус убрать в холодильник. Измельчить орехи, смешать все ингредиенты для топпинга, нагреть смесь на медленном огне, пока орехи не поджарятся. Разрезать баклажан, обмазать маслом и специями. Выложить баклажан на гриль и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Теплые баклажаны полить соусом и посыпать топпингом.

Брускетта с овощами-гриль

Ингредиенты:

баклажан — 1/2 шт.;

кабачок — 80 г;

красный лук — 1/2 шт.;

болгарский перец — 1/2 шт.;

соус песто — 2 ст. л.;

цельнозерновой хлеб — 1 кусок;

кедровые орехи — по вкусу.

Можно обойтись без песто и орехов.

Фото Istockphoto.com/haoliang

Приготовление:

Почистить и нарезать брусками овощи. Поставить в духовку на режим гриль (300 градусов) на 10-15 минут. Смешать готовые овощи с песто. Выложить овощи на хлеб и добавить кедровые орехи.

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