Баклажаны: польза и вред, как выбирать и хранить

Баклажаны, как и помидоры с арбузами, ботанически считаются ягодами. Так что «заморская» баклажанная икра — почти повидло. Блюда из баклажанов есть смысл включить в рацион не только ради разнообразия, но и в целях укрепления здоровья.
Ольга Гончаренко, врач-терапевт и нутрициолог, рассказала, чем полезны баклажаны и могут ли они быть вредны.
Интересно, что баклажан наряду с помидорами, картофелем и болгарским перцем, относится к семейству растений пасленовых. Если вспомнить, как растут эти плоды, то можно заметить, что они так же, как помидоры свисают с лоз растения. Нужно понимать, что у ботаников баклажан рассматривается как ягода, но в кулинарном плане его определяют как овощ.
Единого мнения о месте происхождения баклажанов сегодня нет. В диком виде баклажан продолжает расти в некоторых регионах Южной Азии, Индии и на среднем востоке. Овощ выращивался в южной и восточной Азии с доисторических времен, но в Европе его стали массово высаживать только в XIX веке. Сегодня больше 80% баклажанов выращиваются в Индии и Китае. В дополнение к классическому фиолетовому варианту выращиваются лавандовые, нефритовые, оранжевые, желтые и белые плоды разной формы и размеров.
|Белки
|1,2 г
|Жиры
|0,1 г
|Углеводы
|4,5 г
|Клетчатка
|3,5 г
|Энергетическая ценность
|24 ккал
Кроме того, в 100 г сырых баклажанов содержатся питательные вещества:
Помимо витаминов и минералов баклажаны содержат и другие нужные для организма вещества, а потому обладают полезными свойствами.
Антиоксиданты защищают организм от повреждений, вызванных вредными веществами, например, свободными радикалами. Антиоксиданты могут предотвратить многие заболевания, включая злокачественные опухоли.
В баклажанах особенно много антоцианов — определенного пигмента с антиоксидантными свойствами, который отвечает за их яркий цвет. Особенно полезен антиоксидант, который называют насунином. Исследования 2015 года утверждают, что он эффективен для защиты клеток организма от разрушения их вредоносными свободными радикалами.
Насунин снижает риск гипертонических болезней и развития атеросклероза, снижает давление и делает стенки сосудов более эластичными.
Он также помогает выводить излишки железа из организма. Хотя железо и важная часть питательных веществ, которая необходима для транспортировки кислорода в крови, поддержки иммунитета и синтеза коллагена, слишком много его употреблять не рекомендуется.
Также исследования ученых из Европы показывают, что благодаря содержанию в баклажанах антиоксидантов эти плоды помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В баклажанах содержится много калия, благодаря которому улучшается работа сердца.
По мнению исследователей из США, этот эффект достигается благодаря тому, что баклажаны богаты клетчаткой, которая проходит через пищеварительную систему в неизменном виде. Также клетчатка замедляет скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Этот более медленный процесс поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его скачки.
Полифенолы, натуральные растительные соединения, содержащиеся в баклажанах, уменьшают всасывание сахара и увеличивают выработку инсулина.
Это показывают исследования финских ученых. Некоторые научные работы рекомендуют добавлять баклажаны в рацион для профилактики диабета.
Кроме того, употребление этих овощей облегчает состояние больных диабетом II типа.
Низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают баклажаны диетически ценными продуктами. Клетчатка медленно переваривается и дает долгое чувство насыщения, что препятствует перееданию.
Баклажаны часто используются в рецептах в качестве замены высококалорийным продуктам.
Кроме того, баклажаны:
Баклажаны содержат никотиновую кислоту, которая может облегчить отказ от курения.
Баклажаны и другие пасленовые овощи содержат соланин, растительный яд, который может усиливать воспаление.
Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина, который, к примеру, может обострить артрит.
У некоторых людей встречается аллергия на баклажаны. Симптомы аллергической реакции включают сыпь, отек лица, зуд, крапивницу и хриплый голос. Любой, кто испытывает эти симптомы, должен получить срочную медицинскую помощь, так как может возникнуть анафилактический шок.
Насунин, содержащийся в баклажанах, связывается с железом и выводит его из клеток. Этот процессможет быть полезен людям, у которых слишком много железа в организме. Однако людям с низким уровнем железа не следует употреблять большое количество продуктов, содержащих насунин.
Ограничивать употребление баклажанов следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, колит, холецистит), камнями в почках и обостренным артритом.
Классический фиолетовый баклажан при визуальном осмотре должен иметь однородный цвет с ярким оттенком, быть блестящим, без темных или светлых пятен, помятостей. Если они есть, это может указывать на то, что внутренняя часть плода повреждена и, возможно, немного подгнила.
Стебель и плодоножка в верхней части баклажана не должны иметь пятен белого и темного цвета. Выбирайте твердые и тяжелые для своего размера плоды. Чтобы проверить спелость баклажана, осторожно надавите на кожуру пальцем — если вмятины не осталось и плод вернул свою форму, то он спелый.
Небольшое проминание при надавливании допустимо. Но если образовалась глубокая ямка, следует отказаться от покупки.
В молодых баклажанах меньше соланина, поэтому лучше отдать предпочтение им. Узнать их по можно по размеру: молодые баклажаны обычно некрупные. Оптимальный размер — около 15 см.
Баклажаны — довольно скоропортящиеся продукты, которые чувствительны как к жаре, так и к холоду. После покупки храните овощи целиком (не разрезайте) в холодильнике в течение нескольких дней. Если разрезать баклажан перед хранением, он быстро испортится. После приготовления баклажаны можно хранить в холодильнике до трех дней.
Чтобы сделать овощи более мягкими и убрать горький привкус, рекомендуется их солить, особенно если хотите пожарить их на сковороде.
Прежде чем начать готовить блюдо из баклажанов, их обязательно нужно вымочить в воде или ошпарить кипятком: это выведет из мякоти соланин.
Блюда из баклажанов входят в состав многих национальных кухонь, в том числе румынской и грузинской.
Баклажаны универсальны: их можно запекать, жарить, варить. Они легко сочетаются с томатами, чесноком, кинзой, грецкими орехами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ингредиенты:
для соуса:
для топпинга:
Приготовление:
Ингредиенты:
Можно обойтись без песто и орехов.
Приготовление:
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!