Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:00

Баклажаны: польза и вред, как выбирать и хранить

Мария Сальникова
,
Александр Крагжда
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Свежие нарезанные баклажаны
Фото Istockphoto.com/ALEAIMAGE
Telegram Дзен

Баклажаны, как и помидоры с арбузами, ботанически считаются ягодами. Так что «заморская» баклажанная икра — почти повидло. Блюда из баклажанов есть смысл включить в рацион не только ради разнообразия, но и в целях укрепления здоровья.

Ольга Гончаренко, врач-терапевт и нутрициолог, рассказала, чем полезны баклажаны и могут ли они быть вредны.

Интересно, что баклажан наряду с помидорами, картофелем и болгарским перцем, относится к семейству растений пасленовых. Если вспомнить, как растут эти плоды, то можно заметить, что они так же, как помидоры свисают с лоз растения. Нужно понимать, что у ботаников баклажан рассматривается как ягода, но в кулинарном плане его определяют как овощ.

Синий баклажан растет на ветке
Фото Istockphoto.com/ElenaTaurus

Единого мнения о месте происхождения баклажанов сегодня нет. В диком виде баклажан продолжает расти в некоторых регионах Южной Азии, Индии и на среднем востоке. Овощ выращивался в южной и восточной Азии с доисторических времен, но в Европе его стали массово высаживать только в XIX веке. Сегодня больше 80% баклажанов выращиваются в Индии и Китае. В дополнение к классическому фиолетовому варианту выращиваются лавандовые, нефритовые, оранжевые, желтые и белые плоды разной формы и размеров.

Пищевая ценность баклажана (на 100 г)

Баклажаны — низкокалорийный полезный продукт, источник клетчатки, витаминов B1, В6, микроэлементов. В 100 г сырых баклажанов содержится 97% от суточной нормы кремния.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог
Белки 1,2 г
Жиры 0,1 г
Углеводы 4,5 г
Клетчатка 3,5 г
Энергетическая ценность 24 ккал

Кроме того, в 100 г сырых баклажанов содержатся питательные вещества:

  • марганец — 10-15% от суточной нормы (СН);
  • фолиевая кислота — 5-7% от СН;
  • калий — 5-7% от СН;
  • витамин К — 4-6% от СН;
  • витамин C — 3-5% от СН.

Полезные свойства баклажанов

Помимо витаминов и минералов баклажаны содержат и другие нужные для организма вещества, а потому обладают полезными свойствами.

Хурма. Что будет, если есть хурму каждый день?

Сокращают риск заболеваний

Антиоксиданты защищают организм от повреждений, вызванных вредными веществами, например, свободными радикалами. Антиоксиданты могут предотвратить многие заболевания, включая злокачественные опухоли.

Нарезанный баклажан лежит на столе
Фото Istockphoto.com/ozgurdonmaz

В баклажанах особенно много антоцианов — определенного пигмента с антиоксидантными свойствами, который отвечает за их яркий цвет. Особенно полезен антиоксидант, который называют насунином. Исследования 2015 года утверждают, что он эффективен для защиты клеток организма от разрушения их вредоносными свободными радикалами.

Насунин снижает риск гипертонических болезней и развития атеросклероза, снижает давление и делает стенки сосудов более эластичными.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Он также помогает выводить излишки железа из организма. Хотя железо и важная часть питательных веществ, которая необходима для транспортировки кислорода в крови, поддержки иммунитета и синтеза коллагена, слишком много его употреблять не рекомендуется.

Также исследования ученых из Европы показывают, что благодаря содержанию в баклажанах антиоксидантов эти плоды помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В баклажанах содержится много калия, благодаря которому улучшается работа сердца.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог
5 продуктов, запрещенных при гипертонии. 5 продуктов, запрещенных при гипертонии

Помогают контролировать уровень сахара в крови

По мнению исследователей из США, этот эффект достигается благодаря тому, что баклажаны богаты клетчаткой, которая проходит через пищеварительную систему в неизменном виде. Также клетчатка замедляет скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Этот более медленный процесс поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его скачки.

Полифенолы, натуральные растительные соединения, содержащиеся в баклажанах, уменьшают всасывание сахара и увеличивают выработку инсулина.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Это показывают исследования финских ученых. Некоторые научные работы рекомендуют добавлять баклажаны в рацион для профилактики диабета.

Кроме того, употребление этих овощей облегчает состояние больных диабетом II типа.

Помогают при похудении

Низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают баклажаны диетически ценными продуктами. Клетчатка медленно переваривается и дает долгое чувство насыщения, что препятствует перееданию.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Баклажаны часто используются в рецептах в качестве замены высококалорийным продуктам.

Другие полезные свойства

Кроме того, баклажаны:

  • предупреждают образование камней в желчном пузыре;
  • снимают отеки и выводят соли мочевой кислоты;
  • стабилизируют гемоглобин;
  • улучшают приток крови к мозгу.
Баклажаны содержат никотиновую кислоту, которая может облегчить отказ от курения.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Вред баклажанов

Баклажаны и другие пасленовые овощи содержат соланин, растительный яд, который может усиливать воспаление.

Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина, который, к примеру, может обострить артрит.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

У некоторых людей встречается аллергия на баклажаны. Симптомы аллергической реакции включают сыпь, отек лица, зуд, крапивницу и хриплый голос. Любой, кто испытывает эти симптомы, должен получить срочную медицинскую помощь, так как может возникнуть анафилактический шок.

Баклажаны с салатом на белом фоне
Фото Freepik/stockking

Насунин, содержащийся в баклажанах, связывается с железом и выводит его из клеток. Этот процессможет быть полезен людям, у которых слишком много железа в организме. Однако людям с низким уровнем железа не следует употреблять большое количество продуктов, содержащих насунин.

Ограничивать употребление баклажанов следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, колит, холецистит), камнями в почках и обостренным артритом.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Как выбрать и хранить баклажаны

Классический фиолетовый баклажан при визуальном осмотре должен иметь однородный цвет с ярким оттенком, быть блестящим, без темных или светлых пятен, помятостей. Если они есть, это может указывать на то, что внутренняя часть плода повреждена и, возможно, немного подгнила.

Стебель и плодоножка в верхней части баклажана не должны иметь пятен белого и темного цвета. Выбирайте твердые и тяжелые для своего размера плоды. Чтобы проверить спелость баклажана, осторожно надавите на кожуру пальцем — если вмятины не осталось и плод вернул свою форму, то он спелый.

Небольшое проминание при надавливании допустимо. Но если образовалась глубокая ямка, следует отказаться от покупки.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

В молодых баклажанах меньше соланина, поэтому лучше отдать предпочтение им. Узнать их по можно по размеру: молодые баклажаны обычно некрупные. Оптимальный размер — около 15 см.

Баклажаны — довольно скоропортящиеся продукты, которые чувствительны как к жаре, так и к холоду. После покупки храните овощи целиком (не разрезайте) в холодильнике в течение нескольких дней. Если разрезать баклажан перед хранением, он быстро испортится. После приготовления баклажаны можно хранить в холодильнике до трех дней.

Чтобы сделать овощи более мягкими и убрать горький привкус, рекомендуется их солить, особенно если хотите пожарить их на сковороде.

Прежде чем начать готовить блюдо из баклажанов, их обязательно нужно вымочить в воде или ошпарить кипятком: это выведет из мякоти соланин.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Баклажаны в кулинарии

Блюда из баклажанов входят в состав многих национальных кухонь, в том числе румынской и грузинской.

Баклажаны универсальны: их можно запекать, жарить, варить. Они легко сочетаются с томатами, чесноком, кинзой, грецкими орехами.
Ольга Гончаренко
Врач-терапевт, нутрициолог

Баклажаны в духовке

Ингредиенты:

  • баклажаны белые — 800 г;
  • помидоры крупные — 230 г;
  • сыр сулугуни — 60 г;
  • чеснок — 15 г;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.
Баклажаны с сыром сулугуни
Фото Istockphoto.com/ALLEKO

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кружочками.
  2. Чеснок натереть на мелкой терке.
  3. Соединить соевый соус, оливковое масло и чеснок.
  4. Помидоры нарезать кружочками.
  5. Сыр натереть на терке.
  6. Смазать каждый кружочек баклажана соусом.
  7. Положить поверх кружочки помидоров и запекать в духовке при 170 градусах 10-13 минут.
  8. Присыпать баклажаны тертым сыром и поставить в духовку еще на 5-7 минут.

Баклажаны с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • оливковое масло — 0,5 ст. л.;
  • орегано — половина ст. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;

для соуса:

  • греческий йогурт — 50 г;
  • оливковое масло — 0,5 ст. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;

для топпинга:

  • кешью — 120 г;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 0,5 ч. л.;
  • красный и черный молотый перец — по вкусу.
Баклажаны с йогуртовым соусом
Фото Istockphoto.com/ClarkandCompany

Приготовление:

  1. Смешать ингредиенты для соуса до однородности, готовый соус убрать в холодильник.
  2. Измельчить орехи, смешать все ингредиенты для топпинга, нагреть смесь на медленном огне, пока орехи не поджарятся.
  3. Разрезать баклажан, обмазать маслом и специями.
  4. Выложить баклажан на гриль и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  5. Теплые баклажаны полить соусом и посыпать топпингом.
Овощи на&nbsp;гриле. Как вкуснее всего приготовить овощи на мангале

Брускетта с овощами-гриль

Ингредиенты:

  • баклажан — 1/2 шт.;
  • кабачок — 80 г;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • болгарский перец — 1/2 шт.;
  • соус песто — 2 ст. л.;
  • цельнозерновой хлеб — 1 кусок;
  • кедровые орехи — по вкусу.

Можно обойтись без песто и орехов.

Брускетта с баклажанами
Фото Istockphoto.com/haoliang

Приготовление:

  1. Почистить и нарезать брусками овощи.
  2. Поставить в духовку на режим гриль (300 градусов) на 10-15 минут.
  3. Смешать готовые овощи с песто.
  4. Выложить овощи на хлеб и добавить кедровые орехи.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
0
Читайте также
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 мест, ради которых стоит съездить в Казахстан