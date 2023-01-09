6 базовых и 6 новых правил этикета, которые вы должны знать

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Каждому хотя бы раз в жизни приходилось сомневаться, правильно ли он себя ведет, находясь в новом окружении или непривычной обстановке. Эксперт по этикету, член Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Екатерина Богачева рассказала о правилах поведения, зная которые, вы не ударите в грязь лицом.
1. Желать «приятного аппетита» за столом должны не все.
По этикету это может делать только тот, кто имеет отношение к приготовлению и подаче еды: повар, официант, хозяин, который принимает гостей. Говорить эту фразу, например, коллегам за столом — не по этикету.
2. Если кто-то рядом чихнул, окружающие должны сделать вид, что не заметили.
3. Первым рукопожатие инициирует старший по рангу/возрасту.
Идти утром к руководителю с протянутой для рукопожатия рукой — не в нормах делового этикета.Екатерина БогачеваЭксперт по этикету
4. Единственное уместное обращение к незнакомому человеку — «извините, пожалуйста».
Про привычное некоторым «женщина» и даже «молодой человек» придется забыть, не говоря уже о возгласах в стиле «эй!» и «уважаемый!».
5. Чашку за столом нужно держать всеми пальцами.
Отставлять мизинец или помещать указательный палец внутрь ручки — непозволительно.
6. Если кто-то в нашем присутствии нарушает перечисленные правила, указывать на это нельзя.
Если речь идет о трудовом коллективе, замечание может сделать только руководитель, только наедине и в очень мягкой форме.Екатерина БогачеваЭксперт по этикету
Все они связаны с нашим поведением в онлайн-пространстве и деловой перепиской.
1. У сообщений, которые мы отправляем по емейлу, всегда должно быть название.
Называть их следует лаконично, хотя бы в трех словах. Если в ходе переписки изменилась тема общения, в названии следует отразить новую тему.
2. К адресату нужно всегда обращаться по имени
Или имени-отчеству в зависимости от того, как принято в компании.
Если в переписке несколько адресатов, следует использовать обращение «коллеги». Не «девочки» / «мальчики».Екатерина БогачеваЭксперт по этикету
3. Электронные письма следует формулировать кратко, четко и по существу.
Не стоит заставлять собеседника тратить время и пытаться понять суть написанного, продираясь сквозь лишнюю информацию. Это может расцениваться как неуважительное отношение.
4. В конце письма всегда нужно оставлять подпись.
Она должна содержать имя, фамилию, должность и координаты. При этом телефон рекомендуется писать в формате «+7(XXX)XXX-XX-XX», чтобы адресат при необходимости мог в один клик набрать номер, а не набирать его заново.
5. Следует отвечать на электронное письмо как можно быстрее.
Обычно внутри компаний это 2-3 часа (если не определено иное). На письмо, отправленное после рабочего дня, уместно отвечать на следующий рабочий день. Внешние письма — до 3 дней, если иной срок не определен внутренними правилами компании.
6. Следует придерживаться правил выбранного языка
Грамматические ошибки, уменьшительно-ласкательные суффиксы («спасибочки», «документик», «договорчик» и пр.) — табу.
Здесь речь, конечно же, идет о деловой переписке. Если вы в более близких отношениях с коллегами, правила могут регулироваться.
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