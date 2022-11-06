Ежедневные пробежки могут быть опасны для здоровья, рассказал атлет

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К чему приводят ежедневные пробежки и как часто нужно заниматься бегом — об этих и других нюансах рассказал мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко.
Бег — одно из самых эффективных упражнений, не требующих при этом дополнительного оборудования и инвентаря. Делать пробежки вы можете как в зале на дорожке, так и на свежем воздухе, выбирая интересные маршруты и наслаждаясь красивыми пейзажами. В этом случае вы не просто получите физическую нагрузку и сожжете калории, но и избавитесь от стресса, а также насытите организм кислородом.
Бег позволяет не только укрепить здоровье, но и благодаря высокой энергозатратности поможет избавиться от лишних килограммов и сантиметров, разумеется, если соблюдается дефицит калорийности суточного рациона.
Увы, не всегда бег приносит пользу. Пробежки могут быть опасны при наличии определенных ограничений и противопоказаний. Таковыми для бега являются:
· ожирение, или избыточная масса тела, поскольку создается большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и прочие системы организма;
· патологии кардио-респираторной системы, то есть заболевания, связанные с дыханием и кровообращением;
· сахарный диабет;
· дисфункции, травмы, болезни опорно-двигательного аппарата;
· онкологические заболевания;
· патологии и нарушения в работе центральной нервной системы;
· период любых недомоганий или заболеваний, в том числе любые ОРВИ, грипп и прочие;
· беременность;
· крайне низкий уровень физической подготовки.
Во всех этих случаях допуск к занятиям может дать только врач, а любая физическая нагрузка, в том числе бег, должна осуществляться под контролем специалиста ЛФК.
Ежедневные пробежки могут привести к перетренированности и к тому, что вашему организму попросту не будет хватать времени на восстановление. Это чревато:
· нарушениями в работе всех систем организма;
· физическими травмами;
· психическим переутомлением и снижением мотивации;
· ухудшением результатов;
· болями в суставах и мышцах;
· снижением иммунитета и работоспособности.
Александр Мироненко предупреждает: если тело не готово к беговым нагрузкам в физическом, техническом и ментальном планах, это может привести к быстрому саморазрушению и формированию страха к бегу и двигательной активности в целом.
Периодичность тренировок зависит от уровня подготовленности:
· для начинающих оптимально чередование одного дня бега и двух дней отдыха;
· для среднего уровня подготовленности подойдет вариант — день бега и день отдыха;
· подготовленные спортсмены могут иметь в своем графике пять беговых дней в неделю в сочетании с двумя днями на отдых.
Считать себя подготовленным можно, если в неделю вы пробегаете не менее 30 км.